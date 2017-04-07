Исследователи из Италии в процессе раскопок на юге Апеннинского полуострова обнаружили останки девочки примерно 13 лет. Как было установлено, она была захоронена в средние века. С учетом того, как именно она была предана земле, специалисты сделали вывод, что сограждане ее …