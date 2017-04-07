Певица Глюк'oZa работает над ролью в мистической многосерийной картине за полярным кругом. Съемки пилотной серии в полном разгаре, по предварительным сведениям, триллер будет называться «Мертвое озеро».
Режиссером сериала будет известный по лентам "Духless" и "Духless-2" Роман Прыгунов. Как рассказывают российские издания, фильм начинается с приезда следователя из российской столицы в небольшой северный город. Ему предстоит узнать обстоятельства трагической гибели дочери местного олигарха при таинственных обстоятельствах.
Герой должен не только установить, как умерла девушка, но и отыскать убийцу. В ходе расследования мужчина окажется в плену городских тайн и мистических событий.
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