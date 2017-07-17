Специализирующееся на выпуске учебников издательство «Просвещение» собирается бороться с подделкой своих изданий. Как сообщают российские СМИ, оно назначило вознаграждение до 500 тыс. руб. для тех, кто поделятся сведениями о пиратских учебниках.
По данным «Коммерсанта» рассказавшему о контрафакте причитается до 10% от стоимости конфискованного товара. По данным издательства, больше всего учебники подделывают в Ростове, Пятигорске, Грозном и Махачкале.
Потери издательства от пиратской продукции достигают 300 млн руб.. При этом утверждается, что доля контрафакта на рынке – порядка 30%.
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