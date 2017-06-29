Водители, временно отключающие бортовые устройства из соображений экономии, теперь не смогут избежать заслуженного наказания. Документ об изменениях в правила взимания платы по системе «Платон» подписан главной кабинета министров.
Как следует из опубликованного на правительственном портале постановления, в случае, когда при осуществлении контроля сведения о маршруте окажутся недостаточными, система восстановит его на основании данных о координатах точек пути. Подобные меры оказались весьма актуальными после участившихся случаев нарушений. Водители, не желая оплачивать полностью полагающуюся сумму, в процессе движения отключают бортовые устройства, а при подъезде к контролю вновь их включают.
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