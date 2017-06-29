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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

На ульяновской трассе фура улетела в кювет

На ульяновской трассе фура улетела в кювет

На ульяновской трассе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Авария произошла на 24 километре автодороги «Димитровград-Тольятти» в Мелекесском районе.
По сведениям Госавтоинспекции, 27-летний водитель грузового транспортного средства SСАNIА, в составе полуприцепа, не справился с управлением и совершил съезд в 

16 июня 2017, 05:21
В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

Новый законопроект может изменить санкции для водителей, не пропустивших машины скорой медицинской помощи. Речь идет о лишении прав на срок от 1,5 до 2 лет или лишении свободы на срок до 4 лет.
Комитет по госстроительству Госдумы собирается рекомендовать принять 

14 июня 2017, 08:22
Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект

Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект

Общеизвестно, что разговоры по телефону серьезно отвлекают водителя. Вместе с тем, исследователи утверждают, что люди, часто ведущие такую беседу в процессе езды, обладают невысоким интеллектом.
Как говорят результаты недавних экспериментов ученых из Университета штата Айова, во время вождения разговор по 

6 июня 2017, 03:18
Штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут вырасти до 20 тысяч рублей

Штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут вырасти до 20 тысяч рублей

Штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут увеличиться до 20 тыс. рублей. Об этом 1 июня заявил замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов в кулуарах ПМЭФ-2017, информируют российские агентства.
Как утверждается, соответствующий законопроект уже подготовлен Минтрансом. Документ отправлен на рассмотрение кабмина.
В частности, 

1 июня 2017, 05:19
В Самаре объявлена охота на машины с тонировкой

В Самаре объявлена охота на машины с тонировкой

В четверг, 1 июня в Самаре запущена операция «Тонировка». Сотрудники ГИБДД будут выявлять автомобилистов, которые нарушают нормы светопропускаемости стекол. Полицейские напоминают, что «черные стекла» - грубое нарушение ПДД, за которое предусмотрены штрафы.  

После вынесения постановления за нарушение правил эксплуатации транспортного 

1 июня 2017, 04:10
В Самаре водителям с иностранными правами запретят перевозить пассажиров

В Самаре водителям с иностранными правами запретят перевозить пассажиров

На сегодняшний день на территории Самарской области осуществляют свою деятельность посредством коммерческих пассажироперевозок 141 водитель с иностранными водительскими удостоверениями. С 1 июня 2017 года вступает в силу норма ФЗ, устанавливающая запрет на управление ТС на основании международных водительских удостоверений при 

31 мая 2017, 10:53
128 километров дорог за счет средств системы «Платон» отремонтировано в Самаре и Тольятти в 2016 году

128 километров дорог за счет средств системы «Платон» отремонтировано в Самаре и Тольятти в 2016 году

Ремонтные работы полностью завершены на участках 27 городских улиц. В частности, дорожное покрытие обновлено на автодорогах:
- ул. Владимирская (от ул. Больничной до ул. Безымянной) в Самаре,
- ул. Садовая (от дома №3 по ул. Садовая до ул. Полевой) в 

11 ноября 2016, 05:10
Российских владельцев большегрузных автомобилей усиление налогового бремени может ждать уже осенью

Российских владельцев большегрузных автомобилей усиление налогового бремени может ждать уже осенью

Как заявил глава федерального Минтранса Максим Соколов, тестовый период работы платежной системы Платон завершен. До сих пор с каждого автомобиля массой свыше 12 тонн за километр пути, пройденного по федеральной трассе, взимают 1 рубль и 53 копейки. Власти предлагают вернуться 

6 октября 2016, 06:06
В Самаре дальнобойщики выступили против системы «Платон»

В Самаре дальнобойщики выступили против системы «Платон»

Самара утром в четверг стала эпицентром протеста дальнобойщиков против системы "Платон". В столицу 63-го региона прибыла колонна активистов "Объединения Перевозчиков России".
Между тем на решение дорожных проблем от системы сбора взносов с большегрузных автомобилей российские регионы получат 11 миллиардов рублей. 

16 июня 2016, 05:01
Водитель «Приоры» погиб в ДТП с большегрузом MAN под Самарой - подробности

Водитель «Приоры» погиб в ДТП с большегрузом MAN под Самарой - подробности

Авария произошла в ночь на 8 февраля, примерно в 01:40, в Красноярском районе. На 64-м километре автодороги Самара – Ульяновск столкнулись Lada Priora и грузовик MAN. Водитель «Приоры» погиб. Ему был 31 год.

По версии полиции, автомобилист на 
9 февраля 2015, 04:18
В Самарской области в ДТП с большегрузами за выходные погибли 3 человека

В Самарской области в ДТП с большегрузами за выходные погибли 3 человека

По данным ГИБДД, за минувшие выходные в Самарской области произошло два столкновения с участием грузовых автомобилей. Погибли люди.
 
Первая авария произошла в субботу, 7 февраля. В Искалинском районе водитель вазовского легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с 
9 февраля 2015, 10:43
В Самарской области в результате ДТП перевернулась 24-тонная цистерна с ацетоном

В Самарской области в результате ДТП перевернулась 24-тонная цистерна с ацетоном

Полиция выясняет обстоятельства автомобильной аварии, произошедшей утром в воскресенье, 9 февраля, на 6-м километре автодороги "Челновершины - Сергиевск - Кошки". Большегруз Scania с 24-тонной цистерной ацетона съехал на обочину и опрокинулся на бок. Разлива содержимого цистерны не произошло.

На место происшествия 

10 февраля 2014, 10:30
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