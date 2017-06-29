В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей Новый законопроект может изменить санкции для водителей, не пропустивших машины скорой медицинской помощи. Речь идет о лишении прав на срок от 1,5 до 2 лет или лишении свободы на срок до 4 лет.

Комитет по госстроительству Госдумы собирается рекомендовать принять …