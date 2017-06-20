В Волгоградской области начала работу научная экспедиция «Волжского плавучего университета». Ее участники – преподаватели и студенты Волжского гуманитарного института, сотрудники Гидрометцентра.
В процессе экспедиции специалисты проведут исследование эколого-гидрологического состояния Волгоградского водохранилища. В 2017-м году экспедиция пройдет уже в 20-й раз.
Специалисты сделают мониторинг по различным характеристикам, биогенным и антропогенным показателям загрязнения акватории. Полученная во время экспедиции информация будет использована при подготовке научных работ, а также при разработке перспективного плана мероприятий по улучшению экологической обстановки в регионе.
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