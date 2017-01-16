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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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Материалы по теме:

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал muzofon.com

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал muzofon.com

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал Muzofon. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на представителей надзорного ведомства.
Соответствующее решение принял Мосгорсуд. Как уточняется, оно появилось на основании заявления правообладателя ООО «Первое музыкальное издательство».
Теперь известный многим меломанам музыкальный портал muzofon.com 

13 января 2017, 08:09
Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр

Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр

Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр Kinogb.net за несоответствие нормам антипиратского законодательства. Информацию об этом ведомство разместило на своей странице в Facebook.
В сообщении говорится, что ресурс заблокирован по решению Мосгорсуда. Служители Фемиды удовлетворили иск компании Warner Bros. Entertainment Inc. Также 

12 января 2017, 10:02
Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей

Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей

По сведениям Координационного центра национального домена Сети (КЦ), в России зафиксировано более 6,4 млн доменных имён .ru и .рф. Из них реальную опасность несут страницы порядка 370 тыс. ресурсов, рассказал "Известиям" представитель компании "Яндекс". По его словам, ежедневно выявляется 3–4 

10 января 2017, 10:13
В Турции заблокировали соцсети после убийства посла РФ

В Турции заблокировали соцсети после убийства посла РФ

Власти Турции заблокировали доступ к популярным социальным сетям Facebook, Youtube, Twitter  после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре в понедельник, 19 декабря, сообщил сервис TurkeyBlocks, который отслеживает ограничения доступа к веб-ресурсам в стране.
Как информируют эксперты, турецкое правительство постоянно 

20 декабря 2016, 06:54
США призывают Россию восстановить доступ к LinkedIn

США призывают Россию восстановить доступ к LinkedIn

В посольстве США призвали РФ «немедленно восстановить доступ к LinkedIn». Напомним, с 17 ноября Роскомнадзор внес соцсеть в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировать этот сервис на территории России.
Согласно последней версии закона о персональных данных, личные 

18 ноября 2016, 06:58
Россиян избавят от спама к концу 2018 года

Россиян избавят от спама к концу 2018 года

Минкомсвязи РФ при участии Роскомнадзора, а также Фонда информационной демократии разрабатывает новый сервис, запуск которого планируется в конце  2018 года. Благодаря новации россияне наконец смогут избавляться от спама, как почтового, так и телефонного. Сделать это будет можно через сайт госуслуг.

11 ноября 2016, 02:05
Самарская прокуратура требует закрыть сайты по продаже дипломов

Самарская прокуратура требует закрыть сайты по продаже дипломов

Сайты, торгующие дипломами, в Самаре в ходе интернет-мониторинга выявила прокуратура Самарского района.
Пользователь мог заказать документ любого вуза или другого учебного заведения, водительские права, справки. На сайтах сообщалось, что официальные бумаги напечатают на бланках "Гознака".

Сотрудники надзорного ведомства направили в суд 

2 сентября 2016, 11:21
Прокуратура требует закрыть 48 сайтов о проституции в Самаре

Прокуратура требует закрыть 48 сайтов о проституции в Самаре

В Интернете обнаружено 48 сайтов о проституции в Самаре. Мониторинг провела прокуратура Советского района. Вход на эти ресурсы свободный, никакой предварительной регистрации не требуется. Это фактически является «распространением информации, связанной с организацией и занятием проституцией», указано в сообщении надзорного ведомства. 
23 августа 2016, 03:19
Российская аудитория Rutracker сократилась на 71% после «вечной» блокировки

Российская аудитория Rutracker сократилась на 71% после «вечной» блокировки

Роскомнадзор сообщил об уменьшении количества российских пользователей, использующих торрент-трекер RuTracker. По данным официальной статистики, с конца января до середины июля текущего года произошло сокращение российской аудитории на 71%.
После «вечной» блокировки ресурса на территории России посещаемость RuTracker в мире в 

27 июля 2016, 01:44
Систему слежения за школьниками в соцсетях запустят в РФ

Систему слежения за школьниками в соцсетях запустят в РФ

Как сообщают отечественные СМИ, в Российской Федерации хотят запустить систему «Ангел-хранитель», которая станет контролировать несовершеннолетних в социальных сетях. Сервис, например, будет информировать родителей, что их чадо заинтересовалось экстремистскими организациями и публикациями на данную тему. Система будет анализировать страничку ребенка и 
1 марта 2016, 12:30
Роскомнадзор будет блокировать пиратский контент на мобильных

Роскомнадзор будет блокировать пиратский контент на мобильных

Роскомнадзор выступает с предложением блокировать пиратские ресурсы на мобильных устройствах и пиратский контент в магазинах приложений. Об этом говорят в руководстве ведомства. Подобные заявления звучат в русле обсуждения вопросов совершенствования так называемого антипиратского законодательства. Затрагивая тему мобильных версий, специалисты отмечают, 
10 декабря 2015, 09:40
Twitter начал удалять у пользователей ворованные шутки

Twitter начал удалять у пользователей ворованные шутки

Социальная сеть приняла данное решение после того, как одна американка пожаловалась на неправомерное использование ее поста в микроблоге - шутка, придуманная женщиной, разлетелась по интернету без ее согласия. Теперь перед репостом записи в свой аккаунт нужно обязательно спрашивать согласия автора.
10 августа 2015, 02:16
YouTube может быть внесен Роскомнадзором в реестр нарушителей авторских прав

YouTube может быть внесен Роскомнадзором в реестр нарушителей авторских прав

Проверка инициирована с подачи телеканала ТНТ, который владеет правами на сериалы, размещенные на портале видеохостинга. В частности, речь идет о "Физруке" и "Чернобыле". Было найдено более 130 ссылок с "пиратским" видео.

Видеохостингу сделали предупреждение, однако нелегальное содержимое не было 
22 июля 2015, 05:22
Госдума предлагает без суда блокировать сайты за слухи о банках

Госдума предлагает без суда блокировать сайты за слухи о банках

Председатели комитетов Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина и по информационной политике Алексей Митрофанов разработали законопроект, который поможет бороться с распространением слухов в Сети о неустойчивом положении банков и других финансовых институтов. Сайты будут блокироваться, а распространителей слухов будут штрафовать 

14 января 2014, 02:31
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