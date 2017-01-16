Госдума предлагает без суда блокировать сайты за слухи о банках Председатели комитетов Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина и по информационной политике Алексей Митрофанов разработали законопроект, который поможет бороться с распространением слухов в Сети о неустойчивом положении банков и других финансовых институтов. Сайты будут блокироваться, а распространителей слухов будут штрафовать …