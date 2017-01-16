Роскомнадзор принял решение изменить способ блокировки сайтов, содержащих запрещенный контент. Новая технология предусматривает наказание лишь нарушителя закона, что позволит защитить иные ресурсы, которые расположены на том же IP-адресе.
Отметим, что ранее блокировке подвергались сразу все порталы, имеющие одинаковую интернет-прописку. Учитывая, что на одном IP находятся до нескольких сотен самых разных сайтов, зачастую из-за одного нарушителя страдали сразу все «соседи». Специалисты Роскомнадзора уверены, что теперь, после внесения соответствующих поправок в действующий закон, ситуация серьезно изменится и впредь компании и пользователи, работающие без нарушения существующих требований, блокироваться не будут.
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