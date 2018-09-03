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В России дешевеет красная рыба
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24 августа 2018, 11:15
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В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское
В России предлагают повысить цены на шампанское, коньяк, а также винодельческую продукцию. По словам специалистов, цена бутылки коньяка не должна составлять менее 500 рублей за бутылку, шампанского – 171 рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального …
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21 августа 2018, 02:47
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Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене
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13 августа 2018, 09:18
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Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина
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10 августа 2018, 07:18
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В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на борту самолетов. Документ опубликован на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного …
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28 марта 2018, 11:46
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Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани
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19 марта 2018, 09:31
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Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию
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16 марта 2018, 03:37
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Сызранские спортсмены завоевали две золотые медали на соревнованиях
10 и 11 февраля в Ульяновске проходило первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай каратэ. В составе сборной Самарской области выступали воспитанники сызранской школы «Кайман». Они внесли серьезный вклад в общий результат региональной команды, завоевав две золотые медали. Среди спортсменов в …
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12 февраля 2018, 08:54
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«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 рейсов в Италию и обратно, запланированных на 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на перевозчика. Изменения а расписании связаны с национальной забастовкой итальянских служб, занимающихся наземным обслуживанием.
Сообщается, что отменены рейсы …
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17 января 2018, 08:00
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Минтранс заявил о новогодней чартерной программе полетов
Российский Минтранс не сомневается в надежности сокращенной чартерной программы новогодних международных рейсов отечественных компаний. Об этом сказал накануне глава ведомства Максим Соколов.
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22 декабря 2017, 09:33
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Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи
Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый …
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15 марта 2017, 05:01
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Очередная победа телерадиокомпании "ТЕРРА"
Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала победителем областного конкурса "Черное золото" Поволжья: от истории до современности". Его проводило АО "Самаранефтегаз". Награду "ТЕРРА" получила в номинации "Технолидер" за сюжеты об инновационных проектах, реализованных нефтяниками. В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с …
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22 декабря 2016, 05:07