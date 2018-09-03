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Материалы по теме:

В России дешевеет красная рыба

В России дешевеет красная рыба

В России из-за рекордного улова начали резко снижаться цены на красную рыбу. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, оптовая стоимость горбуши с начала августа упала сразу на 40 рублей - со 190 до 150 рублей за килограмм. Стремительно теряет в 
24 августа 2018, 11:15
В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское

В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское

В России предлагают повысить цены на шампанское, коньяк, а также винодельческую продукцию. По словам специалистов, цена бутылки коньяка не должна составлять менее 500 рублей за бутылку, шампанского – 171 рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального 
21 августа 2018, 02:47
Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене

Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене

Ассоциация туроператоров России предупредила о подорожании путевок в Турцию, несмотря на ослабление лиры. Это связано с тем, что расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах, курс которого растет по отношению к рублю, поясняют в АТОР. В ведомстве ожидают, что цены 

13 августа 2018, 09:18
Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Не так давно агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран по доступности бензина. При этом речь шла не об абсолютной его стоимости, а о количестве топлива, которое граждане могут приобрести на среднюю зарплату. И если по цене литра Россия вошла в ТОП-10 
10 августа 2018, 07:18
В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на борту самолетов. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного 
28 марта 2018, 11:46
Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани

Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани

На одном из сайтов появилось объявление о продаже автомобиля ГАЗ М-20 «Победа». Хозяйка машины живет в Сызрани. Авто примечательно тем, что оно было собрано вручную дедушкой владелицы. Он был большим поклонником «Победы», и как-то раз нашел кузов от автомобиля этой 

19 марта 2018, 09:31
Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки работников авиакомпании Unites Airlines собаке пришлось дважды пересечь Тихий океан. Хозяйка животного Кара Свиндл хотела вместе с детьми перелететь в Канзас из другого штата. Немецкая овчарка по кличке Ирго оказалась слишком крупной, чтобы ее можно было взять в 
16 марта 2018, 03:37
Сызранские спортсмены завоевали две золотые медали на соревнованиях

Сызранские спортсмены завоевали две золотые медали на соревнованиях

10 и 11 февраля в Ульяновске проходило первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай каратэ. В составе сборной Самарской области выступали воспитанники сызранской школы «Кайман». Они внесли серьезный вклад в общий результат региональной команды, завоевав две золотые медали. Среди спортсменов в 
12 февраля 2018, 08:54
«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно

«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 рейсов в Италию и обратно, запланированных на 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на перевозчика. Изменения а расписании связаны с национальной забастовкой итальянских служб, занимающихся наземным обслуживанием.

Сообщается, что отменены рейсы 
17 января 2018, 08:00
Минтранс заявил о новогодней чартерной программе полетов

Минтранс заявил о новогодней чартерной программе полетов

Российский Минтранс не сомневается в надежности сокращенной чартерной программы новогодних международных рейсов отечественных компаний. Об этом сказал накануне глава ведомства Максим Соколов.
По его словам, в Минтрансе уверены, что эти программы будут выполняться в плановом режиме. Для этого специалисты ведомства 

22 декабря 2017, 09:33
Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый 
15 марта 2017, 05:01
Очередная победа телерадиокомпании

Очередная победа телерадиокомпании "ТЕРРА"

Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала победителем областного конкурса "Черное золото" Поволжья: от истории до современности". Его проводило АО "Самаранефтегаз". Награду "ТЕРРА" получила в номинации "Технолидер" за сюжеты об инновационных проектах, реализованных нефтяниками.  В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с 

22 декабря 2016, 05:07
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