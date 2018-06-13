Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает садоводов от уплаты пошлин за лицензию на добычу подземных вод. Льгота, распространяющаяся на некоммерческие организаци, которые работают в сфере садоводства, или огородничества или огородничества, действует до 1 января 2020 года. Сейчас размер …