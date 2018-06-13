|
Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей
Вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина намерена судиться с государством. Иск она подала в Лининский районный суд Самары. Женщина хочет получить в качестве компенсации морального вреда за время, проведенное в тюрьме, 10 миллионов рублей, сообщает ВолгаНьюс.
«Думаю, не …
|
13 июня 2018, 03:23
|
185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре
В Самаре фирма «ВИСТ» выиграла торги на 185 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы должны завершиться к концу текущего года. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить более …
|
7 июня 2018, 07:01
|
В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»
Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на …
|
6 июня 2018, 09:01
|
130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары
Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 …
|
1 июня 2018, 08:58
|
Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре
В Самаре на бывшего кадровика «Почты России» возбуждено еще одно уголовное дело. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале силовики задержали по подозрению в получении крупной взятки 58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям …
|
11 апреля 2018, 12:04
|
Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы «Почты России» - начальника отделения почтовой связи поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». Ей вменяют «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» (часть третья статьи 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, она …
|
9 апреля 2018, 11:11
|
«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару
|
23 марта 2018, 07:37
|
«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала
Сотрудница самарского филиала «Почты России», задержанная по подозрению в получении взятки, уволена, заявили в пресс-службе организации.
«УФПС Самарской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками службы собственной безопасности. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Отделом …
|
1 марта 2018, 04:20
|
Садоводов освободят от пошлин за добычу подземной воды
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает садоводов от уплаты пошлин за лицензию на добычу подземных вод. Льгота, распространяющаяся на некоммерческие организаци, которые работают в сфере садоводства, или огородничества или огородничества, действует до 1 января 2020 года. Сейчас размер …
|
19 января 2018, 01:32
|
МВД предложило повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права
Предложение МВД России об увеличении пошлин на загранпаспорта и водительские права поддержали в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Если проект закона одобрит кабмин, он будет внесен в Государственную думу.
|
6 июня 2017, 10:04
|
Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию
|
27 марта 2017, 03:47
|
Путину предложили увеличить пошлины на импортную электронику
|
19 августа 2016, 03:44