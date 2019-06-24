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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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Названы самые популярные у россиян произведения Пушкина

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Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила устроить опрос среди своих подписчиков в Instagram. Она выложила видеоролик, в котором позирует в откровенном купальнике, и поинтересовалась: худеть ей или толстеть?

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ФАС завела дела на сервисы поиска работы

ФАС завела дела на сервисы поиска работы

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Законы, которые упростят жизнь сотрудников в Самаре

Законы, которые упростят жизнь сотрудников в Самаре

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Каждый четвертый самарец чувствует угрозу увольнения

Каждый четвертый самарец чувствует угрозу увольнения

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Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?

Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?

В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников «РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. На «РКЦ «Прогресс» началось массовое сокращение. До конца апреля уволят 805 человек, ещё 
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66% россиян скучают по временам Советского Союза

66% россиян скучают по временам Советского Союза

Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, следует из опроса компании «Левада-центр». Сейчас об этом говорят 66 процентов респондентов. 60 процентов считают, что распада можно было избежать. Большинство тоскующих по СССР - люди от 55 

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80% россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста

80% россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста

80% россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста в стране. При этом, 60% наших соотечественников уверены, что законопроект будет принят. Об этом гласят данные опроса, который провел Фонд «Общественное мнение». В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 
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Лучший способ сбережения денег назвали россияне

Лучший способ сбережения денег назвали россияне

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Большинство россиян считают своим кумиром Юрия Гагарина

Большинство россиян считают своим кумиром Юрия Гагарина

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Почти 20% россиян готовы отказаться от печатной прессы

Почти 20% россиян готовы отказаться от печатной прессы

Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от чтения печатной прессы. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Все больше жителей страны предпочитают получать информацию из электронных версий изданий. Если в 2013 году таких людей было только 29%, 
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Более половины россиян выступают за электронные трудовые книжки

Более половины россиян выступают за электронные трудовые книжки

За введение электронных трудовых книжек одновременно с классическими бумажными выступает большая часть жителей нашей страны, работающих по найму. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, о которых рассказывает РИА "Новости". При этом 18% респондентов проголосовали за полный отказ от бумажного варианта.

28 декабря 2017, 02:54
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