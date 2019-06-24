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Названы самые популярные у россиян произведения Пушкина
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6 июня 2019, 11:26
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Худеть или толстеть: жена самарского олигарха вновь похвасталась перед френдами идеальной фигурой
Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила устроить опрос среди своих подписчиков в Instagram. Она выложила видеоролик, в котором позирует в откровенном купальнике, и поинтересовалась: худеть ей или толстеть?
Большинство френдов отписались, что у Ксении идеальная фигура. Кое-кто …
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25 апреля 2019, 10:50
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ФАС завела дела на сервисы поиска работы
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против крупнейших российских сервисов по поиску работы. Речь идет о ресурсах HeadHunter, Superjob и Rabota.ru. Как сообщается на сайте ведомства, их подозревают в нарушении закона о конкуренции. По версии ФАС, эти сервисы запрещают пользоваться программами …
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18 апреля 2019, 03:20
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Законы, которые упростят жизнь сотрудников в Самаре
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15 апреля 2019, 04:07
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Каждый четвертый самарец чувствует угрозу увольнения
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25 марта 2019, 04:57
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Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?
В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников «РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. На «РКЦ «Прогресс» началось массовое сокращение. До конца апреля уволят 805 человек, ещё …
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14 марта 2019, 09:54
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66% россиян скучают по временам Советского Союза
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19 декабря 2018, 01:17
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80% россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста
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29 июня 2018, 10:38
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Лучший способ сбережения денег назвали россияне
Почти половина жителей нашей страны считает самым хорошим вариантном вложения денег - банковские вклады, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Хотя сейчас люди начали забирать оттуда свои деньги. «На сберегательное поведение ориентированы 66% граждан. Доля людей, которые готовы сократить …
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19 июня 2018, 09:03
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Большинство россиян считают своим кумиром Юрия Гагарина
ВЦИОМ провел очередной опрос среди россиян. В этот раз социологи выясняли, кого жители страны считают кумирами XX века.
Оказалось, что больше всего опрошенных свои симпатии отдают первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Его имя назвали 44% опрошенных, сообщают «Известия». …
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23 января 2018, 10:04
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Почти 20% россиян готовы отказаться от печатной прессы
Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от чтения печатной прессы. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Все больше жителей страны предпочитают получать информацию из электронных версий изданий. Если в 2013 году таких людей было только 29%, …
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10 января 2018, 12:21
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Более половины россиян выступают за электронные трудовые книжки
За введение электронных трудовых книжек одновременно с классическими бумажными выступает большая часть жителей нашей страны, работающих по найму. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, о которых рассказывает РИА "Новости". При этом 18% респондентов проголосовали за полный отказ от бумажного варианта.
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28 декабря 2017, 02:54
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