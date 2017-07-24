Рыбу рекордных размеров поймали в Исетском озере сотрудники уральского Госрыбцентра, сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Это самая крупная рыба, выловленная в водоемах Свердловской области, говорится в сообщении. Вес пойманного толстолобика чуть менее 42 килограмм, длина - 125 сантиметров, а возраст – около 19 лет.
Ученые, поймавшие рыбу, ходят на рыбалку для оценки состояния популяции рыб. В итоге, проверка показала, что условия жизни толстобиков в водоёме благоприятные.
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