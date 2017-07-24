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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самый мокрый день: в Самаре дождь побил рекорд 39-летней давности

Самый мокрый день: в Самаре дождь побил рекорд 39-летней давности

12 июня синоптики зарегистрировали абсолютный максимум осадков в Самаре. Дождь лил всю ночь, выпало 16,3 миллиметра осадков. Таким образом, побит рекорд 39-летний давности (16 мм).

«До конца рабочей недели главным дирижёром погоды будет циклонический вихрь, смещающийся с Балтийского моря вглубь Европы. 

13 июня 2017, 09:37
В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У 

30 мая 2017, 11:42
Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки

Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки

В прошедшие выходные команда сызранских рыбаков «Волжский трофей» приняла участие в соревнованиях по поплавочной ловле в Кузнецком районе на базе «У Ильича». В турнире участвовали 22 рыбака и рыбачки, в том числе 5 представителей Сызрани.

Ловля проходила на озере 
16 мая 2017, 07:25
В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

Накануне в районе села Ягодное чуть не утонули трое мужчин в возрасте 65-70 лет. Во время возвращения домой их снегоход провалился в промоину, так и не дотянув до берега. Как сообщили спасатели, одежда одного из пострадавших полностью промокла.  Окруженные тонким 

30 марта 2017, 11:05
В Самарской области зафиксировали рекордно теплую для февраля погоду

В Самарской области зафиксировали рекордно теплую для февраля погоду

В субботу, 25 февраля, самарские синоптики зарегистрировали на территории региона новый температурный рекорд. В поселке Авангард столбик термометра достиг отметки +2,3 градуса по Цельсию. Это аномально теплая для этого месяца погода. Предыдущий рекорд – 2,1 градуса тепла – в Авангарде 
27 февраля 2017, 10:50
Для жителей Самарской области установят норматив на ловлю рыбы

Для жителей Самарской области установят норматив на ловлю рыбы

Этим займется Росрыболовство. Законопроект ведомства рассмотрит Госдума уже в весеннюю сессию. Рыбалка должна быть доступной и бесплатной для граждан, считают чиновники. В Росрыболовстве отмечают, что на сокращение запасов влияют 3 основных фактора: ухудшение экологической обстановки, промышленное браконьерство и безотчётный любительский 

15 февраля 2017, 12:51
Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей

Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей

Ученые установили связь между интеллектом детей и наличием рыбных блюд в их рационе. Они говорят, что употребление рыбы два раза в неделю заметно увеличивает умственную активность ребенка.
Продолжительную серию экспериментов провели ученые из  Университета Северной Каролины. Рассказывая об опытах, специалисты 

6 февраля 2017, 11:52
В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима

В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима

Полицейские линейного отдела задержали в порту Сызрани троих мужчин, у которых изъяли 32 рыбы породы налим. По информации силовиков, браконьеры добывали налима в акватории Волги незаконно, используя запрещенные снасти – так называемую «метлу».

Все задержанные – жители Октябрьска. На них завели 

20 января 2017, 10:29
В блогах: филиал Урала в Самарской области

В блогах: филиал Урала в Самарской области

Блогер 63r рассказывает про Чертов палец - необычный объект природы в Сызранском районе. "Чертов палец - это своего рода маленький "заменитель" Урала. Все то же самое, только сильно меньше. А по сути это небольшой валун-останец, перемещенный массой льда во 
11 января 2017, 09:50
3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега

3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега

Вчера, 3 декабря, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству выпавших осадков, сообщает Приволжское УГМС
 
По данным синоптиков, вчера самарская Объединенная гидрометеорологическая станция зарегистрировала 14,8 миллиметров выпавшего снега. Этот показатель стал рекордным за последние 4 года – 

4 декабря 2016, 03:31
Ученые узнали, как рыба разрушает иммунную систему человека

Ученые узнали, как рыба разрушает иммунную систему человека

Ученые утверждают, что употребление рыбы может оказаться опасным для людей и нанести вред их иммунной системе. В мышечной ткани рыб накапливаются вредные вещества, которые обходят иммунную систему, прикрепляясь к Р-гликопротеину. Речь идет о рыбе, обитающей в загрязненных водах. 

Такой вывод сделали специалисты 

11 ноября 2016, 11:50
В Самаре 7 ноября выпало рекордное количество снега

В Самаре 7 ноября выпало рекордное количество снега

Самарские синоптики зафиксировали новый рекорд. В понедельник, 7 ноября, в поселке Аглос выпало максимальное количество снега – 16,1 миллиметра, сообщает Приволжское УГМС. Предыдущий рекорд для этой даты был зафиксирован 4 года назад, в 2012 году. Тогда выпало 10,2 миллиметра осадков.
8 ноября 2016, 01:15
Самарскую область из-за лесных пожаров накрыл смог

Самарскую область из-за лесных пожаров накрыл смог

До Самарской области дошла дымка от пожаров в Сибири и за Уралом, в ряде районов губернии уже стоит смог, который закрывает собой даже солнце и облака. По данным Пpиволжского гидрометцентра, в ближайшие 2-3 дня ветер будет дуть с северо-востока - 

26 июля 2016, 01:47
В Самаре спасли тысячи изъятых у браконьеров живых рыб и раков

В Самаре спасли тысячи изъятых у браконьеров живых рыб и раков

Более 2,5 миллионов рублей. На такую сумму оштрафовали нарушителей сотрудники областного управления Росрыболовства за период с 15-го апреля по конец июня. Почти миллион рублей недобросовестные рыбаки оплатили добровольно. Инспекторы зафиксировали около 800 фактов нарушений запрета на ловлю рыбы и раков 

8 июля 2016, 01:07
«Крылья Советов» наконец-то забили на Металлурге

«Крылья Советов» наконец-то забили на Металлурге

Самарские болельщики не видели голов своей команды с сентября прошлого года. Но и мяч, который забил в ворота екатеринбургского «Урала» в субботу во втором тайме Милан Родич, не принес долгожданной победы, 1:1. 

Таким образом,  шестая кряду игра чемпионата России между командами 

25 апреля 2016, 10:25
Новая вспышка на Солнце вызвала нехарактерное для Урала полярное сияние

Новая вспышка на Солнце вызвала нехарактерное для Урала полярное сияние

Этой ночью обитатели Уральского региона наблюдали очередную вспышку на небесном светиле. Вообще, отмечают ученые, полярное сияние не считается для этой части планеты типичным явлением. Его можно увидеть только во время сильной солнечной активности, что и произошло на этот раз.
Кроме 
10 ноября 2015, 12:22
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