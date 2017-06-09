Специалисты взорвали радиотелевизионную мачту А-330 в Костромской области. Эта специфическая операция была проведена в плановом режиме в деревне Ушково Галичского района.
350-метровая телемачта считалась крупнейшим неиспользуемым инженерным сооружением в Российской Федерации. По оценкам экспертов, она уже была в ветхом состоянии и представляла собой определенную опасность.
Объект возвели в 1992 году для обеспечения высокого качества сигнала в регионе. Его решили заморозить перед самой сдачей в эксплуатацию из-за финансовых проблем. Вскоре вышка стала любимым местом здешних экстремалов.
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