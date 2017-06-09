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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 июня 2017г 
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В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В аэропорту австралийского города Олбери случилось чрезвычайное происшествие, о котором рассказал ряд мировых информагентств. Пассажиры выпрыгнули из самолета в результате паники, начавшейся после обнаружения записки с ложной угрозой о бомбе.
Как сообщают зарубежные агентства, кроме клочка бумаги угрожающего содержания ничего 

6 июня 2017, 02:02
Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь

Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь

Список жертв теракта в петербургском метро увеличился. По уточненным данным, погибли 15 человек. Вице-губернатор северной столицы Анна Митянина сообщила, что скончался пассажир, который после ЧП находился на лечении в Военно-медицинской академии, передает «Интерфакс».

Согласно последним данным, по подозрению в 
12 апреля 2017, 01:58
В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Санкт-Петербурге произошел новый взрыв. ЧП случилось примерно 15:05 в 16-этажном доме на проспекте Солидарности. По словам очевидцев, были слышны два хлопка на уровне 12 или 13 этажа. В результате обрушилась часть стены здания. В Сети появилось видео с последствиям 
6 апреля 2017, 04:57
Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео

Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва в Ростове-на-Дону. На записи также видно человека, который, предположительно, оставил замаскированное под фонарик взрывное устройство на улице. Человек в темной одежде положил предмет прямо на тротуаре и быстро удалился. Через некоторое 
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Новую телевышку к чемпионату мира в Самаре построят на федеральные деньги

Новую телевышку к чемпионату мира в Самаре построят на федеральные деньги

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел в Москве совещание с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым, где обсуждались стратегические вопросы развития сферы высоких технологий в регионе. Принято решение, что в рамках подготовки к проведению в Самаре матчей Чемпионата 

13 декабря 2013, 09:54
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