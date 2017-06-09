Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва в Ростове-на-Дону. На записи также видно человека, который, предположительно, оставил замаскированное под фонарик взрывное устройство на улице. Человек в темной одежде положил предмет прямо на тротуаре и быстро удалился. Через некоторое …