Дерзкое ограбление со стрельбой произошло накануне в городе Камышине Волгоградской области. Грабители завладели товаром более чем на 5 миллионов рублей и ранили в голову сотрудника полиции.
Как сообщили региональные СМИ, трое злоумышленников в масках ворвались в салон и, угрожая оружием, завладели украшениями. После этого преступники уехали на автомобиле Chevrolet Niva. Правоохранители попытались задержать машину, открыв предупредительный огонь и ведя стрельбу по колесам. Ответным огнем был ранен полицейский.
В регионе был введен план «Перехват». Вместе с тем, силовики обратилась к гражданам с просьбой оказать помощь в поимке налетчиков.
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