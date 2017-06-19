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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Стали известны детали попытки ограбления самарского храма

Стали известны детали попытки ограбления самарского храма

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В Мексике три бандита ограбили автобус, полный полицейских

Трое преступников с оружием ограбили полицейских города Акапулько. Стражи порядка ехали на туристическом автобусе в мексиканскую столицу, чтобы провести там выходные.
У транспортного средства в пути произошла поломка. Ей воспользовались притаившиеся в ожидании жертвы рядом с дорогой бандиты. Ни у 

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Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

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В Самаре продавец начал резать покупателя, чтобы не продавать ему алкоголь

В Самаре продавец начал резать покупателя, чтобы не продавать ему алкоголь

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По версии полицейских, пострадавшего ранил ножом 39-летний продавец торговой точки. Молодой человек вместе с приятелями пришел за выпивкой. 

2 мая 2017, 04:32
Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки

Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки

В ночь на 26 апреля в самарскую больницу доставили двух молодых мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, одному пуля попала в плечо, другой ранен в живот и в области сердца. Возраст пострадавших - 26 и 27 лет. Медики передали 

26 апреля 2017, 03:53
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Данные о ранении ребенка в самарском аквапарке проверят правоохранители

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10 апреля 2017, 05:35
На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело

На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело

В Куйбышевском районе Самары в выходные произошла перестрелка. По данным МВД, 1 апреля полицейские проводили операцию по задержанию подозреваемых в серии поджогов автотранспорта. Один из них начал стрелять из травматического оружия по оперативникам и ранил двоих. Полицейские открыли ответный огонь, 
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В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице

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Инцидент произошел в минувшую субботу, 9 июля. По данным полицейских, произошел конфликт между двумя знакомыми. 23-летний парень схватил травматический пистолет и 
13 июля 2016, 02:03
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