В России стремительно растет рынок подержанных автомобилей. По итогам 2016 года в стране было продано 5 млн 200 тысяч машин с пробегом. Это на 6 процентов больше, чем годом ранее, говорится в отчете PriceWaterHouseCoopers. В 2017 году рост продолжится и может достигнуть рекордных 11 с половиной процентов, прогнозируют исследователи. В настоящее время объем реализации бывших в употреблении авто почти в 4 раза превышает аналогичный показатель для новых машин. Для сравнения: в большинстве стран Запада продажи на вторичном авторынке превышают цифры по «первичке» всего в 2 раза. Эксперты объясняют ситуацию падением реальных доходов россиян. Автолюбители просто откладывают дорогостоящую покупку до «лучших времен».
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Сообщается, что программы стимулирования продаж начали создавать отложенный спрос. В настоящее время правительство РФ находится в стадии …
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14 июня 2016, 05:50
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Ассоциация «Российских автомобильных дилеров» выдвинула предложение о запрете на продажу подержанных автомобилей «с рук». Вместо этого предлагается продавать машины с пробегом через специализированные дилерские центры.
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13 июня 2016, 02:36
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21 октября 2015, 05:46
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Цены на подержанные автомобили достигли своего дна
По данным аналитического агентства «Автостат», стоимость «железных коней» на вторичном рынке больше не будет снижаться, так как она достигла минимального уровня.
В Самаре пунктов продажи подержанных автомобилей больше десяти. Комиссионка есть при каждом крупном салоне. Бизнес это стабильный. Спрос …
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1 сентября 2015, 09:52
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В России авто с пробегом подорожали почти на 50%
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13 января 2015, 04:39
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Московские автодилеры продают 27% подержанных машин
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29 января 2014, 01:25