Российские СМИ рассказали о возможной отмене программ поддержки покупателей подержанных автомобилей на 2017 год из-за их неэффективности. Речь идет об утилизации и схеме трейд-ин.

Сообщается, что программы стимулирования продаж начали создавать отложенный спрос. В настоящее время правительство РФ находится в стадии …