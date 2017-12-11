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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 декабря 2017г 
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На АвтоВАЗе перед Новым годом введут дни простоя

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В Новый год – в Новый Дом, вместе с «Русским Радио»!

В Новый год – в Новый Дом, вместе с «Русским Радио»!

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30 ноября 2017, 07:03
Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых

Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых

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Преимущественно подобные расходы отличают жителей российской столицы и Санкт-Петербурга. В этих мегаполисах каждый третий 

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Самый большой елочный шар в мире начали собирать на Поклонной горе

Самый большой елочный шар в мире начали собирать на Поклонной горе

На Поклонной горе приступили к монтажу самого крупного на планете елочного шара с танцплощадкой внутри. Такую информацию распространил сайт столичной мэрии.
Высота конструкции будет 17 метров, диаметр — порядка 11. Внутри появятся динамики, из которых будут разноситься праздничные музыкальные произведения. 

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К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки

К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки

Самарские парки и скверы начинают украшать к Новому году. В семи зонах отдыха в ближайшее время установят новогодние елки. Об этом сообщили  в МП «Парки Самары». Праздничные деревья появятся в «Дубовой роще» поселка Волгарь, на Воронежских озерах, в парке Молодежном, 

28 ноября 2017, 09:09
Самару начали украшать к Новому году

Самару начали украшать к Новому году

Уже скоро на самарских улицах заискрятся новогодние огни. В этом году при украшении города решили использовать столичный опыт. Для этого специально закупили 7 световых фигур. Их установят на площади Куйбышева, улице Ленинградской и на Аллее Трудовой Славы по проспекту Юных 

22 ноября 2017, 05:11
Расходы самарских водителей выросли почти в полтора раза

Расходы самарских водителей выросли почти в полтора раза

Траты самарских автомобилистов, по данным сервиса «Яндекс.Деньги» выросли в 1,3 раза. Специалисты изучили платежи водителей-самарцев на станциях техобслуживания, автомойках, заправках, в магазинах запчастей, а также данные о погашении штрафов ГИБДД. Выяснилось, что в среднем за последние 12 месяцев самарские автовладельцы 

25 сентября 2017, 01:46
Расходы фермеров на рекламу планируют компенсировать из бюджета

Расходы фермеров на рекламу планируют компенсировать из бюджета

Российские фермеры могут получить средства из федерального бюджета для продвижения произведенных ими продуктов питания на рынок. Такая новелла появилась в проекте постановления правительства, подготовленного Минсельхозом. Согласно документу, аграриям будут возвращать почти половину всех средств, потраченных на увеличение присутствия их товара 

31 августа 2017, 01:05
ЦБ: Россияне стали тратить сбережения

ЦБ: Россияне стали тратить сбережения

Эксперты ЦБ утверждают, что граждане России принялись активнее расходовать сбережения. По мнению аналитиков, тенденция увеличения текущих расходов обусловлена некоторым ростом экономического оптимизма.
На фоне снижения стагнационных проявлений и выхода отечественной экономики на темпы роста модель потребления должна была поменяться. Специалисты 

9 августа 2017, 12:36
Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара включена в ТОП-15 российских городов, популярных в новогодние праздники, составленный порталом поиска отелей Room Guru. Рейтинг составлен на основе данных бронирования номеров в гостиницах в период с 1 по 8 января.  
 
Больше всего туристов привлекли Москва, Санкт-Петербург, 

13 января 2017, 05:08
За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в 
11 января 2017, 03:22
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

В новогодние праздники в Самарской области, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подобные ЧП случались каждый день, а иногда по несколько раз в сутки. Почти все конфликты произошли на бытовой почве 
9 января 2017, 01:34
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