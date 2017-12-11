В Новый год – в Новый Дом, вместе с «Русским Радио»! «Русское Радио» приготовило вам новогодний подарок! У каждого из вас есть возможность стать обладателем абсолютно новой квартиры в вашем городе!!!



С 27 ноября по 27 декабря, настраивайтесь на «Русское Радио». … «Русское Радио» приготовило вам новогодний подарок! У каждого из вас есть возможность стать обладателем абсолютно новой квартиры в вашем городе!!!С 27 ноября по 27 декабря, настраивайтесь на «Русское Радио».