По мнению ряда экспертов, потребительское настроение россиян несколько улучшилось и на новогодний праздник среднестатистический россиянин собирается израсходовать 17 600 рублей. Эта цифра на 4% превышает аналогичную прошлогоднюю, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Deloitte.
В 2016-м средние траты были на уровне 16 900 руб. В свою очередь, это на 2% выше, чем в 2015-м, подсчитали авторы исследования. Они также отметили, что расходы жителей Российской Федерации на Новый год в 2 раза больше затрат жителей большинства европейских стран. Вместе с тем поведение наших соотечественников в преддверии Нового года все больше походит на потребительскую модель европейцев.
|
На АвтоВАЗе перед Новым годом введут дни простоя
|
8 декабря 2017, 09:08
|
В Новый год – в Новый Дом, вместе с «Русским Радио»!
|
30 ноября 2017, 07:03
|
Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых
|
29 ноября 2017, 12:08
|
Самый большой елочный шар в мире начали собирать на Поклонной горе
На Поклонной горе приступили к монтажу самого крупного на планете елочного шара с танцплощадкой внутри. Такую информацию распространил сайт столичной мэрии.
|
29 ноября 2017, 10:05
|
К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки
|
28 ноября 2017, 09:09
|
Самару начали украшать к Новому году
|
22 ноября 2017, 05:11
|
Расходы самарских водителей выросли почти в полтора раза
Траты самарских автомобилистов, по данным сервиса «Яндекс.Деньги» выросли в 1,3 раза. Специалисты изучили платежи водителей-самарцев на станциях техобслуживания, автомойках, заправках, в магазинах запчастей, а также данные о погашении штрафов ГИБДД. Выяснилось, что в среднем за последние 12 месяцев самарские автовладельцы …
|
25 сентября 2017, 01:46
|
Расходы фермеров на рекламу планируют компенсировать из бюджета
Российские фермеры могут получить средства из федерального бюджета для продвижения произведенных ими продуктов питания на рынок. Такая новелла появилась в проекте постановления правительства, подготовленного Минсельхозом. Согласно документу, аграриям будут возвращать почти половину всех средств, потраченных на увеличение присутствия их товара …
|
31 августа 2017, 01:05
|
ЦБ: Россияне стали тратить сбережения
Эксперты ЦБ утверждают, что граждане России принялись активнее расходовать сбережения. По мнению аналитиков, тенденция увеличения текущих расходов обусловлена некоторым ростом экономического оптимизма.
|
9 августа 2017, 12:36
|
Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов
|
13 января 2017, 05:08
|
За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев
В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в …
|
11 января 2017, 03:22
|
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней
|
9 января 2017, 01:34