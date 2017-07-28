В России вскоре начнут повсеместно устанавливать на приборы учета газа антимагнитные пломбы, которые позволят фиксировать факты хищения ресурса потребителями. Такие изменения в нормативную документацию правительства намерено внести Минэнерго, говорится в сообщении на портале проектов правовых актов. В ведомстве считают, что с помощью пломб станет легче не только вычислять воров, но и снижать коммерческие потери поставщиков газа, повышать платежную дисциплину населения, ускорять уровень газификации регионов. Тем, кто не захочет устанавливать пломбы и приборы учета вообще, придется платить за потребленный газ больше норматива.
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