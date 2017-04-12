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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»

68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»

Самарские полицейские подвели итоги десятидневной операции «Арсенал». Силовики искали у жителей региона незаконное оружие и боеприпасы. Всего изъяли 141 единицу незарегистрированного оружия и около 500 патронов. Заведено 42 уголовных дела, подозреваемыми по которым стали 34 человека.

В Исалинском районе задержали двух 

10 марта 2017, 02:47
В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

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18 января 2017, 09:46
Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда

Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда

Сотрудники областного управления ФСБ изъяли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда «Слава Отечеству», расположенного на территории Советского района Самары. Силовики нашли там пулемет Дегтярева и винтовку Мосина калибра 7,62, четыре затвора для нее, пистолет-пулемет Шпагина, револьвер системы Наган, гранату 

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30 ноября 2016, 06:04
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