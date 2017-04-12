В Госдуму внесен законопроект, принятие которого даст возможность полицейским применять оружие при большом скоплении людей. Об этом рассказывают российские СМИ.
Авторы инициативы ратуют за то, чтобы разрешить правоохранителям стрелять в толпе при угрозе терактов, освобождении заложников и отражении массовых нападений на различные объекты. При этом оговаривается, что стражи порядка, конечно, должны будут делать все возможное, чтобы от выстрелов не пострадали невиновные.
По словам экспертов, если законопроект одобрят, то полицейские будут иметь такие же права в отношении применения оружия в толпе, что и сотрудники ФСБ. Сейчас специалисты активно обсуждают все нюансы вероятного новшества.
|
СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС
Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования могут лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Об этом сегодня рассказывают «Известия».
|
12 апреля 2017, 10:21
|
Военные и ОМОН проверяют самарское метро
Наряды полиции, которые дежурят в подземке, усилены военнослужащими, сотрудниками нацгвардии и ОМОНА.
Об этом губернатору Николаю Меркушкину на заседании областной антитеррористической комиссии сообщили представители силовых ведомств. Вопрос безопасности на транспорте стал особенно актуальным после взрыва в питерском метро, который унёс жизни …
|
11 апреля 2017, 11:42
|
Более 10 миллионов на ОСАГО потратит полиция Самарской области
Всего планируется оформить ОСАГО для 1197 единиц транспорта. Информация об открытом конкурсе размещена на сайте госзакупок.
|
11 апреля 2017, 11:33
|
В Тольятти задержали четверых фальшивомонетчиков
|
10 апреля 2017, 05:30
|
RT: автошколы могут получить право принимать экзамены вместо ГИБДД
Некоммерческое партнерство «Гильдия автошкол» предложило комитету Госдумы по транспорту передать полномочия Госавтоинспекции по приему водительских экзаменов автошколам, информирует RT. Как отмечается, в самой ГИБДД такая идея возникла еще в 2016 году.
|
10 апреля 2017, 11:54
|
В России хотят запретить выход в соцсети детям до 14 лет
В Госдуму внесут законопроект, запрещающий детям до 14 лет пользоваться соцсетями и обязывающий всех пользователей предъявлять паспортные данные при регистрации. Документ обяжет создавать аккаунты только под настоящими именами. В противном случае пользователю грозит штраф до трех тысяч рублей, социальная сеть …
|
5 апреля 2017, 12:04
|
В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь
Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.
|
5 апреля 2017, 09:23
|
Фото с сотового телефона сделают доказательством нарушений ПДД
В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, закрепляющий регистрацию нарушения ПДД водителем транспортного средства на основании фото с мобильного телефона любого случайного свидетеля. Инициатором нововведения, о необходимости которого еще год назад говорил президент РФ Владимир Путин, стало МВД России.
|
4 апреля 2017, 04:16
|
В Самаре полиция работала на месте обнаружения подозрительного предмета
|
4 апреля 2017, 01:27
|
За кражу электроэнергии предложили сажать на 6 лет
|
3 апреля 2017, 03:22
|
СМИ узнали про разработку законопроекта о «гаражной амнистии»
В РФ могут объявить «гаражную амнистию». Как сообщают отечественные информагентства, соответствующий законопроект разрабатывает Совет Федерации.
|
31 марта 2017, 09:36
|
68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»
Самарские полицейские подвели итоги десятидневной операции «Арсенал». Силовики искали у жителей региона незаконное оружие и боеприпасы. Всего изъяли 141 единицу незарегистрированного оружия и около 500 патронов. Заведено 42 уголовных дела, подозреваемыми по которым стали 34 человека.
В Исалинском районе задержали двух …
|
10 марта 2017, 02:47
|
В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников
В Самаре ликвидирован подпольный цех по производству огнестрельного оружия. Оперативникам регионального управления Федеральной службы безопасности стало известно, что двое умельцев в столице губернии занимаются переделкой массогабаритных макетов в боевые единицы. Двоюродные братья, один из которых трудился рабочим на станции технического …
|
18 января 2017, 09:46
|
Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда
Сотрудники областного управления ФСБ изъяли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда «Слава Отечеству», расположенного на территории Советского района Самары. Силовики нашли там пулемет Дегтярева и винтовку Мосина калибра 7,62, четыре затвора для нее, пистолет-пулемет Шпагина, револьвер системы Наган, гранату …
|
11 января 2017, 02:39
|
Британские СМИ: У России есть секретное оружие в виде осьминога-убийцы
Британский таблоид Daily Express сообщил о «новом секретном оружии Путина» для завоевания мира. Это гигантский ядовитый осьминог-убийца под кодовым названием «Организм 46-Б», вызывающий у человека паралич с расстояния в несколько километров.
|
30 ноября 2016, 06:04