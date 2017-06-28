6
25
33
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                       888888           888       888  888    888  8888888888 
                         "88b           888   o   888  888    888        d88P 
                          888           888  d8b  888  888    888       d88P  
 888  888   .d8888b       888  888d888  888 d888b 888  8888888888      d88P   
 888  888  d88P"          888  888P"    888d88888b888  888    888   88888888  
 888  888  888            888  888      88888P Y88888  888    888    d88P     
 Y88b 888  Y88b.          88P  888      8888P   Y8888  888    888   d88P      
  "Y88888   "Y8888P       888  888      888P     Y888  888    888  d88P       
                        .d88P                                                 
                      .d88P"                                                  
                     888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

В среду, 28 июня, в Самаре снова испортится погода. МЧС распространило штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», завтра в большинстве районов Самарской области ожидается кратковременный дождь, гроза, днём возможен град. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду. 
27 июня 2017, 01:03
Когда в Самаре наступит настоящее лето?

Когда в Самаре наступит настоящее лето?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на последнюю декаду июня. Согласно сообщению Приволжского УГМС, в конце месяца на Средней Волге ожидается повышение температуры воздуха.

Фронтальные разделы очередного циклонического вихря, перемещающегося по северным широтам, должны достигнуть берегов Волги во вторник, 27 июня. Вновь 

27 июня 2017, 11:15
Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Восемь самарских пляжей получили заключения о соответствии санитарным правилам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако вода пока остается холодной. В конце минувшей недели температура достигла лишь +17 градусов по Цельсию. Ровно год назад вода в Волге была прогрета до +23 
26 июня 2017, 11:14
Кто портит погоду в Самаре?

Кто портит погоду в Самаре?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Приволжского УГМС, воздух в регионе прогрелся почти до 30 градусов по Цельсию. Но погоду продолжат портить дожди и сильный ветер. Во вторник и среду ожидается до +29 градусов, при 
26 июня 2017, 09:54
Туманные перспективы: Когда вернутся докризисные доходы?

Туманные перспективы: Когда вернутся докризисные доходы?

Министерство экономического развития сделало очередной, неутешительный для россиян, прогноз. Чиновники считают, что упавшие  доходы населения  вернутся на докризисный  уровень только в 2022 году, а пенсии начнут расти и вовсе не раньше, чем через 18 лет.
В расчетах заложена индексация выплат  

31 мая 2017, 11:18
В России легализуют интернет-торговлю драгоценностями

В России легализуют интернет-торговлю драгоценностями

Минэкономразвития согласовывает документы о легализации онлайн-торговли ювелирными изделиями с 1 января 2018 года. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на замглавы ведомства Олега Фомичева.
По словам чиновника, в настоящее время идет согласование подзаконных актов по разрешению продажи драгоценностей с 

26 апреля 2017, 09:46
Роботы начнут писать законопроекты для Минэкономразвития РФ

Роботы начнут писать законопроекты для Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития создало рабочую группу под названием «умная экономика». Программа подразумевает внедрение технологии машинного обучения в схему работы над официальными документами, в частности законопроектами.
Сейчас кабмин анализирует ряд направлений, связанных с этой инновацией. Помимо появления специальных программ для корректировки текста документов, 

7 апреля 2017, 03:10
Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики

Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики

Аналитический центр, работающий при правительстве РФ,  проанализировал текущие тенденции российской экономики. Есть мнение, что «защитная» модель поведения граждан, которая подразумевает принцип «меньше тратить - больше сберегать», постепенно сходит на нет.
Хотя по факту в прошлом году доходы людей упали еще 

7 апреля 2017, 01:45
На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На заводе «Салют» в Самаре открыто новое производство комплектующих для военно-морского и воздушного флота России. Произошло это в год 75-летия одного из наиболее засекреченных оборонных предприятий Самарской области.
 
75 лет назад завод Салют, созданный из нескольких эвакуированных в Куйбышев 

23 декабря 2016, 06:04
Роструд проверит производителей «Боярышника»

Роструд проверит производителей «Боярышника»

Роструд в январе 2017 года проведет инспекции на предприятиях, которые занимаются выпуском «Боярышника». Компании проверят на соблюдение трудового законодательства, в том числе охрану труда и безопасность на производстве. В Самарской области выпуском спиртовой жидкости занимается компания "Гиппократ", по неофициальным сведениям 

23 декабря 2016, 04:34
Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства

Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства

Красноярские ученые создали экспериментальную установку для получения биопродукции при переработке отходов древесины. Она может применяться в сельском хозяйстве, фармацевтике и медицине. О новшестве рассказали специалисты Института химии и химической технологии СО РАН.
Проект получил поддержку нескольких фондов, он поможет решить 

30 ноября 2016, 10:35
В Самарской области в 2016 году произошло сокращение объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности

В Самарской области в 2016 году произошло сокращение объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности

Оно составило 6% по сравнению с январем – августом прошлого года. Как отмечают эксперты, решающее влияние на замедление темпов динамики развития обрабатывающих производств оказывает сокращение объемов производства в автомобилестроении в силу общих негативных тенденций на российском автомобильном рынке, обусловленных сокращением 

18 ноября 2016, 05:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна