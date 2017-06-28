Аномально низкая температура в мае в Российской Федерации повлияла на рекордный рост промышленного производства. Об этом идет речь в подготовленном Минэкономразвития мониторинге положения дел в секторах отечественной экономики.
В мае индекс промпроизводства увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, отмечают эксперты в сообщении на портале министерства. Среди основных причин называют климатические условия и импортозамещение в отдельных секторах обрабатывающей промышленности. Как поясняется, важной сферой, обеспечившей рекордные показатели, стал топливно-энергетический комплекс. По причине непривычно холодного мая выработка электроэнергии и добыча полезных ископаемых оказались гораздо выше прошлогоднего уровня.
|
Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра
|
27 июня 2017, 01:03
|
Когда в Самаре наступит настоящее лето?
Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на последнюю декаду июня. Согласно сообщению Приволжского УГМС, в конце месяца на Средней Волге ожидается повышение температуры воздуха.
Фронтальные разделы очередного циклонического вихря, перемещающегося по северным широтам, должны достигнуть берегов Волги во вторник, 27 июня. Вновь …
|
27 июня 2017, 11:15
|
Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная
|
26 июня 2017, 11:14
|
Кто портит погоду в Самаре?
|
26 июня 2017, 09:54
|
Туманные перспективы: Когда вернутся докризисные доходы?
|
31 мая 2017, 11:18
|
В России легализуют интернет-торговлю драгоценностями
Минэкономразвития согласовывает документы о легализации онлайн-торговли ювелирными изделиями с 1 января 2018 года. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на замглавы ведомства Олега Фомичева.
|
26 апреля 2017, 09:46
|
Роботы начнут писать законопроекты для Минэкономразвития РФ
Минэкономразвития создало рабочую группу под названием «умная экономика». Программа подразумевает внедрение технологии машинного обучения в схему работы над официальными документами, в частности законопроектами.
|
7 апреля 2017, 03:10
|
Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики
Аналитический центр, работающий при правительстве РФ, проанализировал текущие тенденции российской экономики. Есть мнение, что «защитная» модель поведения граждан, которая подразумевает принцип «меньше тратить - больше сберегать», постепенно сходит на нет.
|
7 апреля 2017, 01:45
|
На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс
|
23 декабря 2016, 06:04
|
Роструд проверит производителей «Боярышника»
Роструд в январе 2017 года проведет инспекции на предприятиях, которые занимаются выпуском «Боярышника». Компании проверят на соблюдение трудового законодательства, в том числе охрану труда и безопасность на производстве. В Самарской области выпуском спиртовой жидкости занимается компания "Гиппократ", по неофициальным сведениям …
|
23 декабря 2016, 04:34
|
Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства
Красноярские ученые создали экспериментальную установку для получения биопродукции при переработке отходов древесины. Она может применяться в сельском хозяйстве, фармацевтике и медицине. О новшестве рассказали специалисты Института химии и химической технологии СО РАН.
|
30 ноября 2016, 10:35
|
В Самарской области в 2016 году произошло сокращение объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности
Оно составило 6% по сравнению с январем – августом прошлого года. Как отмечают эксперты, решающее влияние на замедление темпов динамики развития обрабатывающих производств оказывает сокращение объемов производства в автомобилестроении в силу общих негативных тенденций на российском автомобильном рынке, обусловленных сокращением …
|
18 ноября 2016, 05:14