Очередная Всероссийская перепись населения намечена на 2020 год. Расходы на ее проведение оценили в 50 миллиардов рублей. Такую цифру называют эксперты Росстата.
Как отмечают представители ведомства, предстоящую перепись будут осуществлять с использованием интернета, электронных опросников, планшетов и машиночитаемых документов. Утверждается, что в организационном плане все готово к этому масштабному мероприятию, а дальнейшие действия будут зависеть от объема финансирования.
В Росстате также говорят, что значительные коррективы в переписной лист образца 2010 года вноситься не будут. При этом добавят вопросы, дающие возможность объективно проанализировать процессы миграции, в том числе трудовой.
|
Минтруд составил рейтинг самых высоких и низких зарплат россиян
Эксперты Минтруда представили рейтинг самых высоких и низких зарплат в Российской Федерации. По информации аналитиков министерства, в прошлом году больше всех зарабатывали россияне, задействованные в финансовой сфере, а меньше всех —в сельском хозяйстве.
|
23 мая 2017, 11:20
|
Госдума приняла закон о переписи населения через интернет
Граждане нашей страны получили возможность поучаствовать во всероссийской переписи населения через Интернет. Соответствующий закон приняла Госдума в окончательном чтении. Принять участие можно только на портале госуслуг после прохождения процедуры регистрации.
|
15 марта 2017, 03:22
|
Россияне начали массово экономить на свадьбах
|
13 февраля 2017, 04:57
|
Россиянкам нашли потенциальных мужей в шести странах
Росстат назвал самые подходящие страны для поисков потенциального мужа. Численный перевес женщин над мужчинами среди взрослого населения давно превратился в проблему планетарного масштаба. Небольшое численное превосходство представителей сильной половины отмечено в 6 странах - Индии, Китае, Таджикистане, Норвегии, Турции и …
|
30 января 2017, 01:19
|
Список товаров, которые подорожали больше всего
|
11 января 2017, 05:07