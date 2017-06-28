Минтруд составил рейтинг самых высоких и низких зарплат россиян Эксперты Минтруда представили рейтинг самых высоких и низких зарплат в Российской Федерации. По информации аналитиков министерства, в прошлом году больше всех зарабатывали россияне, задействованные в финансовой сфере, а меньше всех —в сельском хозяйстве.

Если говорить о первом направлении, то средний …