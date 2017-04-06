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Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео
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6 апреля 2017, 03:55
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Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре
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6 апреля 2017, 03:12
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Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону
В четверг, 6 апреля, в центре Ростова произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, ЧП произошло примерно в семь часов утра около школы на улице Социалистической. Есть пострадавший. По сведениям источника, это мужчина. …
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6 апреля 2017, 10:26
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Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге
Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в …
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4 апреля 2017, 04:02
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Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева находилась в Петербурге в момент совершения теракта
О ситуации в Санкт-Петербурге, где днем 3 апреля произошли взрыв, сообщает корреспондент и ведущая ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева. Она победила в федеральном конкурсе журналистов, проведенном Общероссийским народным фронтом, и отправилась в северную столицу для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость». …
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3 апреля 2017, 06:06
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Видео в блогах: в Самаре забил природный источник на проспекте Карла Маркса
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3 апреля 2017, 12:54
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Видео в соцсети: «Экскаваторщик-герой потушил горящую машину возле ТЦ в Тольятти»
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3 апреля 2017, 09:13
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Из-за аномально сильного ливня в Ростове-на-Дону рухнул жилой дом
Вследствие продолжающегося сильного ливня и шквального ветра в Ростове-на-Дону обрушился двухэтажный жилой дом в Братском переулке. Некоторое время назад он был объявлен аварийным.
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1 июля 2016, 12:15
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В Ростове-на-Дону из отдела полиции похищено около 250 единиц оружия
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15 марта 2016, 09:07