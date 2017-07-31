Концепцию индивидуального пенсионного капитала нужно доработать. Как сообщают федеральные СМИ, правительство вернуло документ обратно в Минфин. Напомним, ведомство совместно с Центробанком предложили опять реформировать действующую пенсионную систему. С 2019 года все 22% страховых взносов, которые сейчас работодатель перечисляет из фонда оплаты труда, должны направляться в распределительную часть пенсии. Еще 6% будут самостоятельно копить граждане. Камнем преткновения стал механизм подключения россиян к системе ИПК. В имеющейся концепции предлагаются три варианта: работников-молчунов включат в нее автоматически, это можно сделать обязательным условием при заключении договора либо прямо прописать данное действие в законе. Однако Минтруд настаивает на том, что подключать россиян к ИПК можно только на добровольной основе, в противном случае это противоречит Гражданскому кодексу. Теперь ведомства должны выработать компромисс.
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