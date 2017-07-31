У кого взять 1,7 триллиона рублей? В правительстве России уже давно обсуждают возможность повышения пенсионного возраста. Напомним, сейчас мужчины уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины - в 55. Минфин предлагает поднять эту планку до 65 и 63 лет соответственно. Таким образом, по подсчетам …