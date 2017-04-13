Опыт сноса пятиэтажек в Москве не будет применен в российских регионах, по крайней мере в ближайшее время. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Г-н Мень заявил, что расходы на капремонт столичных пятиэтажек были сопоставимы с затратами на их снос и возведение новых жилых площадей. При этом аналогичный процесс в других областях пока не рассматривается.
«Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня», — приводят слова министра «Известия».
По словам Меня, 1-й этап ликвидации аварийного жилья в регионах должен закончиться к сентябрю 2017 года. Успешно справились с задачей 14 субъектов. В 18 регионах расселено менее 70% аварийных сооружений.
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