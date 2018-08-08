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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 07.08.2018 
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Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
По словам главы 

15 декабря 2017, 10:06
Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

По информации "Самарских коммунальных систем", подобную футбольную окраску уже получили 16 люков.
 
"Мундиальные" крышки люков канализации появились на газонах по улице Красноармейской, сообщают в СКС. Сами крышки раскрашены под мячи, а горловины колодцев для укрепления выложены камнями.

В 
5 августа 2017, 05:44
В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка

В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка "Крылья будущего"

В Самаре открылась выставка, посвященная грядущему мундиалю, под названием "Крылья будущего". Она развернулась на площадке "Самары Космической". Это самый посещаемый музей города. В прошлом году здесь побывали 84 тысячи человек. Теперь по соседству с залами, где представлены космические экспонаты, расположились 

15 июня 2017, 05:09
Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
Проваливших экзамен на профпригодность пошлют на пересдачу. Также может быть рассмотрен вопрос 

9 июня 2017, 11:06
Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

20 мая в областной столице состоится презентация пешеходных экскурсий по историческому центру города, разработанных для мундиаля. В пробной экскурсии будут участвовать журналисты, блогеры, чиновники, простые горожане.
Аккредитация экскурсоводов на такие маршруты будет вестись целый год. В дальнейшем аккредитованным специалистам доверят 

18 мая 2017, 09:18
В России будет создан каталог услуг и товаров для государственных и муниципальных нужд

В России будет создан каталог услуг и товаров для государственных и муниципальных нужд

В России будет создан каталог услуг и товаров для государственных и муниципальных нужд. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном сайте кабмина. Подобная информационная система должна повысить прозрачность госзакупок и снизить риски коррупции, поскольку в реестре будут введены 

10 февраля 2017, 03:48
В России утвердили новую форму стандартного трудового договора

В России утвердили новую форму стандартного трудового договора

Правительство утвердило новую форму стандартного трудового договора. Теперь с 1 января 2017 года контракты с работниками микропредприятий (со штатом до 15 человек и выручкой, составляющей без НДС не более 120 миллионов рублей в год) будут заключать по единому образцу. У 

31 августа 2016, 02:04
Правительству Самарской области передали первые 5 автомобилей

Правительству Самарской области передали первые 5 автомобилей "Лада Веста"

На машинах будут ездить чиновники администрации Самарской области. В перспективе планируется закупка минимум 50 автомобилей, в дальнейшем на них должны пересесть 80% чиновников. Новинку первым лично опробовал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Подробности и оценка первого лица области - в 
11 ноября 2015, 03:00
История без оппозиции

История без оппозиции

В новой концепции единого учебника истории России, сформированной по итогам общественного обсуждения, не упоминаются протестные акции, которые последовали после выборов в Госдуму 2011 года, сообщают «Ведомости». Слово оппозиция в концепции упоминается только один раз и относится ко времени правления Александра 

27 сентября 2013, 10:05
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