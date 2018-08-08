Правительство России утвердило концепцию сохранения наследия чемпионата мира по футболу. На ее реализацию хотят потратить более 16 млрд руб. Согласно документу, 7 из 12 стадионов, на которых проходили матчи мундиаля, будут переданы из федерального владения в собственность субъектов федерации. Речь идет об аренах в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Кроме этого, 17 из 21 построенной тренировочной площадки будут переданы детско-юношеским спортивным организациям, а еще 4 - футбольным клубам. В документе отмечается, что в ближайшие 3-5 лет большинство стадионов, возведенных к чемпионату, не смогут окупиться, в частности, из-за невысокого уровня доходов команд, которые на них играют, а также из-за ограниченной возможности использовать их в качестве, например, концертных площадок.
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