Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
Одной из основных задач акции является подтверждение подлинности продукции и противодействие несанкционированному ввозу, изготовлению и реализации табачных изделий. По словам экспертов, 2 раза за этот период будет проведена оценка эффективности эксперимента с предоставлением всех сведений кабмину.
Уполномоченными по осуществлению эксперимента являются Минпромторг, Минфин и ряд других министерств и ведомств. Считается, что в результате станет понятно, насколько актуально введение системы маркировки сигарет специфическими средствами идентификации для всех участников рынка.
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