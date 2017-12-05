ФАС признала «ВКонтакте» нарушителем за отсутствие маркировки в рекламе Московское управление ФАС установило, что соцсеть нарушила законодательство о рекламе. Было выявлено, что в рекламных элементах на интернет-ресурсе vk.com нет возрастной маркировки.



Данное решение было инициировано после обращения россиянина. Он прислал скриншоты, на которых видно, что в рекламе азартных …