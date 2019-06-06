Сегодня у православных верующих большой праздник - один из двенадцати главных - называется Вознесение Господне. Он посвящен памяти о последнем дне земной жизни Иисуса Христа и отмечается на 40-й день после Пасхи, а также все последующие 9 дней.
Цифра 40 в этой истории неслучайна. Евангелист Лука писал, что после своего воскрешения Иисус Христос еще 40 дней являлся своим ученикам и вел с ними беседы, укрепляя их веру в столь сложное для человеческого понимания явление, как воскрешение. И только после этого привел их на Елеонскую гору в Иерусалиме и вознесся на небо. Все эти события отражены на иконах. Если верить Луке, этому предшествовал разговор с учениками, в котором спаситель говорил о грядущем Царствии Божьем и о том, что через несколько дней Дух Божий сойдет на его последователей. И это уже будут отмечать на Троицу, в этом году она выпадает на 16 июня.
Отметим, что Вознесение Господне - это последний день, когда верующие могут поприветствовать друг друга словами «Христос воскресе». Сегодня также принято поминать усопших.
К слову сказать, во многих европейских странах — Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Австрии, Дании — праздник Вознесения Господня приравнен к государственным и является выходным днем.
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