  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/predyavite-vneshnost-v-rossii-poyavilsya-pervyy-bankomat-s-funkciey-raspoznavaniya-lic
7
25
55
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Отечественные ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали технологию дорожного покрытия, которая пока не имеет аналогов. При помощи использования особых нанотрубок асфальт будет иметь функцию «самозалечивания».
Как поясняют специалисты, благодаря токопроводящим наноэлементам, внедренным в классическое дорожное покрытие, серьезно сокращаются 

7 июля 2017, 03:32
Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Мэрия Самары займет у Сбербанка 1 миллиард рублей. Результаты объявленного администрацией города тендера опубликованы на портале Госзакупок. Речь идет об открытии двух невозобновляемых кредитных линий по 500 миллионов рублей. Срок действия каждой - 2 года. Стоимость займа 9,3% годовых. На 

23 июня 2017, 03:01
Осторожно - подделка: Банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры

Осторожно - подделка: Банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры

В банкоматах с дешевыми моделями приемных устройств увеличилось количество поддельных купюр. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на представителей Центробанка.
Согласно установкам регулятора, купюроприемникам надлежит проверять банкноты на подлинность по четырем критериям. Как показывает практика, во многих случаях эти 

21 июня 2017, 09:09
Самарец придумал, как грабить банкоматы, но не смог

Самарец придумал, как грабить банкоматы, но не смог

Самарские силовики раскрыли попытку ограбления банкомата. Преступление было совершено в ночь на 12 января в Промышленном районе. По данным полиции, грабитель пытался взломать терминал самообслуживания, установленный в помещении одного из самарских банков.  Он пытался вывести технику из строя с помощью 

20 июня 2017, 09:28
Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

В Шанхае шведская корпорация Wheelys проводит тестирование круглосуточного минимаркета Moby на колесах. Процесс покупки подразумевает полное самообслуживание.
В магазине нет ни одного продавца. Минимаркет работает, используя энергию солнца. Он автоматически пополняет ассортимент товаров, давая возможность владельцам экономить средства на грузчиках 

19 июня 2017, 10:01
Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных

Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных

Специальный инкассаторский беспилотник Сбербанка впервые осуществил доставку наличных из кассового центра до инкассаторской машины. Об этом рассказал в своем аккаунте на facebook первый зампредседателя банка Лев Хасис.
Как отмечается, скорость полета была порядка 180 км/ч, расстояние – 10 километров. Представители 

16 июня 2017, 12:16
Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция

Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция

В шведском Хельсингборге с населением 130 тысяч человек появился необычный музей, где собраны самые коммерчески неудачные товары. Идея принадлежит местному жителю Самуэлю Уэсту.
В числе экспонатов называют предшественника планшетов – компьютер Apple Newton, появившийся в 1993 году, с сенсорным дисплеем 

14 июня 2017, 11:28
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке

Сбербанк уменьшил процентные ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
Ставки на приобретение жилья в новостройке снижены с 1 июня 2017 года, а на квартиру вторичного рынка — с 5 июня. Снижение будет 

1 июня 2017, 12:08
Северная Корея выпустила аналог iPad на внутренний рынок

Северная Корея выпустила аналог iPad на внутренний рынок

Северокорейская компания Myohyang IT Company сообщила о выпуске собственного планшета, который назвали iPad. Гаджет имеет 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,2 гигагерца, 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной.
По умолчанию планшет имеет 40 приложений. Рассказывая о своем детище, 

1 июня 2017, 09:15
«Куйбышевазоту» придется возвращать миллиарды по ставке 14,5%

«Куйбышевазоту» придется возвращать миллиарды по ставке 14,5%

«Куйбышевазот» займет в Сбербанке 2 млрд рублей под 14,5% годовых. Как говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации, по генеральному соглашению банк откроет заводу возобновляемую кредитную линию на пять лет. Деньги предприятию нужны на финансирование текущей деятельности. Как уже 

31 мая 2017, 12:21
В России новый вирус атакует банкоматы

В России новый вирус атакует банкоматы

В РФ заговорили о новом вирусе, который дает возможность преступникам извлекать наличные в обход банковских счетов. Об этом информирует "Коммерсант".
О новом способе рассказывается в специальном письме ЦБ, полученном участниками рынка. Как поясняют эксперты, вирус находится в оперативной памяти банкомата, 

20 марта 2017, 09:25
Россиян научат получать в банкомате деньги без пластиковых карт

Россиян научат получать в банкомате деньги без пластиковых карт

Россияне получили возможность получать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев или после сканирования сетчатки глаза. Умные терминалы тестируют в отделениях крупных российских банков. При работе с ними можно обойтись без пластиковой карты.

Новые банкоматы совмещают не только инновационную составляющую считывающего устройства, 

28 декабря 2016, 03:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна