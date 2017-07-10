Самарец придумал, как грабить банкоматы, но не смог Самарские силовики раскрыли попытку ограбления банкомата. Преступление было совершено в ночь на 12 января в Промышленном районе. По данным полиции, грабитель пытался взломать терминал самообслуживания, установленный в помещении одного из самарских банков. Он пытался вывести технику из строя с помощью …