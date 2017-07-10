Специалисты Сбербанка установили на Кутузовском проспекте в российской столице первый банкомат с функцией распознавания лиц. Эта работа проведена в рамках пилотного проекта.
Как поясняется, клиенту нужно создать свой биометрический шаблон, который дает возможность всем устройствам для снятия средств, имеющим опцию распознавания лица, отвечать на команды. Получить нужную сумму можно будет без использования банковской карты.
Алгоритмом для системы распознавания лиц занималась японская компания Toshiba, а внедрение ее в банкомат осуществляли сотрудники сервиса визуальной аналитики RecFaces. Напомним, некоторое время назад Сбербанк проинформировал общественность о масштабном выпуске банкоматов с NFC-считывателями.
Банкоматы с функцией распознавания лиц устанавливаются в ходе реализации пилотного проекта, который рассчитан до конца 2017-го. Эксперты за это время намерены получить ответ на вопрос о необходимости массового внедрения данной технологии.
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