Первоклассница из Тольятти попросила кимоно у президента России пишет tlt-room.ru.



Вместе с мамой 7-летняя школьница под Новый год отправила письмо в администрацию президента. В письме она рассказала, что … Тольяттинская девочка написала президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросила подарить ей форму для занятия в секции дзюдо,Вместе с мамой 7-летняя школьница под Новый год отправила письмо в администрацию президента. В письме она рассказала, что