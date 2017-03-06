Как рассказывают зарубежные СМИ, анимационную ленту о Владимире Путине намерены снять в Финляндии. По замыслу авторов проекта, президент России предстанет перед зрителями человеком, мечтающим о профессии тореодора.
Финский режиссер Катариина Лиллквист рассказала журналистам о предстоящей работе над картиной. В настоящее время создается кукла, изображающая российского лидера. Он будет облачен в костюм тореодора, который окажется герою несколько велик.
Катариина отметила, что финансировать проект будет Культурный фонд Финляндии. Идея создания такой картины принадлежит финнам и каталонцам.
К слову сказать, в Испании еще несколько лет назад запретили корриду. Однако, эта тема до сих пор активно обсуждается и не прекращает становиться поводом для многочисленных споров.
|
Президент назначил начальника управления Росгвардии по Самарской области
Президент России Владимир Путин назначил полковника полиции Василия Глотова начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Самарской области. Об этом сообщается на сайте Росгвардии. Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до полковника. Более 20 лет проработал на руководящих …
|
14 февраля 2017, 03:02
|
Владимир Путин наградил орденом самарского электрика
Житель Самарской области, электрик-монтажник завода «Тяжмаш» Юрий Пушкин получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени из рук президента России Владимира Путина в Екатерининском зале Кремля. Награждение прошло в рамках торжественной церемонии вручения государственных наград и дипломов о присвоении почетных …
|
27 января 2017, 12:49
|
Первоклассница из Тольятти попросила кимоно у президента России
Тольяттинская девочка написала президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросила подарить ей форму для занятия в секции дзюдо, пишет tlt-room.ru.
Вместе с мамой 7-летняя школьница под Новый год отправила письмо в администрацию президента. В письме она рассказала, что …
|
15 января 2017, 01:30
|
Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа
В Тольятти открылась выставка портретов руководителей АвтоВАЗа с 1966 по 2016 год, созданная художником, писавшим с натуры Владимира Путина. Экспозиция, посвящённая 50-летию завода, организована «Союзом машиностроителей России».
На картинах народного художника СССР Бориса Семёнова изображены 12 топ-менеджеров, среди которых …
|
27 декабря 2016, 02:02
|
Психологи считают «Машу и Медведя» самым вредным мультфильмом
Психологи обнародовали рейтинг самых опасных для детской психики мультипликационных фильмов. На первом месте списка находится российская лента "Маша и Медведь".
|
31 октября 2016, 03:37
|
Назван самый любимый россиянами мультфильм
Жители РФ перечислили наиболее любимые мультипликационные и детские фильмы. Исследование провел фонд «Общественное мнение».
|
1 июня 2016, 02:29