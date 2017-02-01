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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку

В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку

В понедельник, 30 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус «МАЗ» протаранил иномарку «Фольксваген Поло» на перекрестке Московского шоссе и улицы Советской Армии. Это произошло примерно в десять часов вечера.

Автобусом управлял 61-летний водитель, ехавший со 
31 января 2017, 04:07
В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В понедельник, 30 января, в Тольятти произошло ДТП с автомобилем, в котором, по словам очевидцев, находилась беременная девушка. Официального подтверждения этим сведениям пока нет, передает 63.ru. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети. 

Авария случилась на улице 
31 января 2017, 10:50
В Уфе трактор перевернулся при уборке снега

В Уфе трактор перевернулся при уборке снега

Весьма нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Башкирии с участием трактора. Тяжелая машина перевернулась при уборке снега на улице Кировоградской.
Сделанные очевидцами аварии снимки были размещены в Сети и вызвали волну обсуждения со стороны пользователей. Кабина трактора упала на бок, 

30 января 2017, 01:07
Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей, есть фото

Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей, есть фото

Вчера, 28 января, днем на железнодорожном переезде, расположенном рядом с перекрестком Обводного шоссе и дорогой на село Нижнее Санчелеево, произошло ДТП. По неустановленной причине водитель на Porsche Panamera GTS выехал на пути перед движущимся тепловозом, сообщают в группе «Паблик Тольятти» 
29 января 2017, 03:54
Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал

Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал

Один из водителей погиб на месте. Его грузовик восстановлению не подлежит.
ТЕРРА уже сообщала о печальных рекордах федеральной автодороги на территории губернии. В июле прошлого года здесь был показан шестисотпроцентный рост количества смертей. 21 погибший после троих в июне. Печальную 

27 января 2017, 06:05
На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110

На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 17 километре трассы «Казань-Оренбург-Акбулак». Столкнулись автомобили «ВАЗ-21110» и «ГАЗель».
В результате этой аварии в стационар с многочисленными серьезными травмами, в том числе головы, попали 20-летний мужчина и 32-летняя женщина. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой 

26 января 2017, 03:00
Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.

Проверку 

24 января 2017, 12:21
На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе Уфа-Шакша в Башкирии случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом разошлась в социальных сетях. Как сообщается, большегруз DAF протаранил легковой автомобиль с правого борта и фактически смял его. По словам очевидцев, в результате аварии погиб водитель легковушки.
Согласно 

12 января 2017, 04:34
В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани выясняются причины происшествия на железной дороге. На станции Кашпир при сцепке состава  три вагона сошли с рельсов. При этом одна цистерна упала на бок, из нее разлился гудрон.
По предварительным данным, поводом стало нарушение установленной скорости движения состава 

10 января 2017, 10:48
В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

Сегодня утром на трассе "Самара-Большая Черниговка" Chevrolet Aveo ехал в сторону областного центра. Женщина не справилась с управлением, оказалась на встречке и врезалась в КАМАЗ. Обе машины съехали в кювет.
В результате аварии водитель и пассажирка иномарки от полученных травм 

9 января 2017, 06:33
Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Еще один был тяжело ранен и скончался в больнице. Это статистика за 8 дней января. Все конфликты произошли на бытовой почве.
Пожары за новогодние праздники унесли жизни шестерых. Из 54 случаев возгораний большинство произошло в жилом секторе. Сгорело 14 автомобилей.

9 января 2017, 05:44
Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Вчера, 7 января, автомобилистка из Самарской области с двумя детьми попала в аварию на заснеженной дороге в Пензенской области. Её «Шевролет Круз» съехал в кювет и оказался заблокирован в сугробе, пишут очевидцы в сообществе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Возвращались 
8 января 2017, 02:57
Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
Молодого хищника к спасателям доставили обитатели дома, расположенного по улице Карпинского. Пострадавшего от низкой температуры каймана оперативно 

22 декабря 2016, 01:23
В Самару на большую экскурсию будут приезжать пензенские школьники

В Самару на большую экскурсию будут приезжать пензенские школьники

Туристический поезд с пензенскими школьниками прибыл в Самару впервые. 4,5 часа в пути пролетели незаметно. Почти все время ученикам читали лекции об истории самарского края.
 
Екатерина Васюткина, ученица 6а класса гимназии №44 г. Пензы: "Я слышала уже о Самаре, 

19 декабря 2016, 02:03
В Пензенской области столкнулись иномарка и три фуры

В Пензенской области столкнулись иномарка и три фуры

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств случилось в Нижнеломовском районе. На 517-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись Volkswagen Amarok и три фуры: МАЗ, Volvo и MAN.
Авария произошла неподалеку от селения Серый Ключ. На место происшествия оперативно прибыли 

1 декабря 2016, 04:40
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