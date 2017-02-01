Два легковых автомобиля столкнулись 1 февраля в Пензенской области. Итогом трагедии на трассе стала гибель четырех человек, сообщают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 20-м километре автодороги Пенза-Шемышейка-Лопатино. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris под управлением 22-летнего молодого человека с "ВАЗ-2114", управляемым 28-летним водителем. От полученных повреждений четверо получили не совместимые с жизнью травмы и скончались на месте.
Погибли оба водителя, а также 51-летняя пассажирка иномарки и 32-летний пассажир "ВАЗа". В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой специалисты должны выяснить все обстоятельства случившегося. Эта трагедия уже вызвала в регионе большой общественный резонанс.
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