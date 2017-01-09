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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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США призывают Россию восстановить доступ к LinkedIn

США призывают Россию восстановить доступ к LinkedIn

В посольстве США призвали РФ «немедленно восстановить доступ к LinkedIn». Напомним, с 17 ноября Роскомнадзор внес соцсеть в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировать этот сервис на территории России.
Согласно последней версии закона о персональных данных, личные 

18 ноября 2016, 06:58
Alibaba запустила в России магазин приложений Nine Store

Alibaba запустила в России магазин приложений Nine Store

Alibaba запускает в РФ магазин приложений Nine Store для смартфонов на Android. Китайский Nine Store считается основным конкурентом американскому Google Play. 

Сервис от Alibaba Mobile Business Group в настоящее время набирает обороты. Число пользователей в КНР, Индии и ряде других стран юго-восточной Азии превышает 250 миллионов человек. В 

1 сентября 2016, 05:01
Apple резко повышает цены на приложения для России

Apple резко повышает цены на приложения для России

Представители американского технологического гиганта Apple заявили о том, что рассматривают возможность повышения стоимости приложений в сетевом магазине App Store. Нововведение стоит ожидать в семи странах, в том числе в Российской Федерации. Об этом сообщают западные информационные агентства. Следует уточнить: на 
19 января 2016, 12:09
Компания Apple снизила цену на приложения в российском App Store

Компания Apple снизила цену на приложения в российском App Store

«Яблоко» пытается заинтересовать россиян, использующих iPhone и iPad, удешевлением стоимости приложений. Помимо ценника в 59 рублей в российском App Store теперь можно установить ценник в 29 и даже 15 рублей. При этом на ряде крупных зарубежных развивающихся рынков также можно 
8 июля 2015, 05:07
Лишняя секунда привела к сбою в работе Twitter и Instagram

Лишняя секунда привела к сбою в работе Twitter и Instagram

Пользователи популярных соцсетей «Инстаграм» и «Твиттер», Reddit, Foursquare, LinkedIn, интернет-сервисов Pinterest и Netflix, ОС Android и других пострадали от введенной накануне лишней секунды. Напомним, она была добавлена для синхронизации мировых часов и всемирного времени.

Сбой продолжался примерно 40 минут. 
2 июля 2015, 06:51
Apple объяснил сбоем ошибку в работе App Store и iTunes

Apple объяснил сбоем ошибку в работе App Store и iTunes

Компания Apple сообщила, что сегодня, 11 марта, в системе DNS произошел внутренний сбой, который и стал причиной прекращения на несколько часов работы App Store, iTunes, Mac App Store и iBooks Store.
«Яблочная» компания принесла свои извинения за неудобства и заверила, что 
11 марта 2015, 10:43
Google скоро обгонит Apple

Google скоро обгонит Apple

Онлайн-магазины Google Play и AppStore ожесточенно конкурируют по количеству скачиваний, отмечают "Ведомости".

Долгое время платформа Apple для создания мобильных приложений лидировала по популярности среди разработчиков и пользователей, однако, по всей видимости, в ближайшие месяцы лидерство перейдет к Google с ее платформой 

4 июня 2013, 10:09
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