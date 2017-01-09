Компании Apple и Google удалили LinkedIn из отечественных версий магазинов приложений App Store и Google Play. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на The New York Times.
Программа не отображается при поиске у пользователей iPhone и iPad. Владельцы iOS-девайсов могут только скачать дополнительные сервисы от соцсети. При переходе через прямую ссылку из браузера App Store сообщает, что приложение недоступно в РФ, и советует сменить магазин.
Найти основное приложение LinkedIn в Google Play тоже не представляется возможным. При переходе по прямой ссылке вам сообщают, что файл не найден.
По информации The New York Times, сотрудники Apple месяц назад получили запрос на удаление LinkedIn из App Store в РФ. В Google говорят, что компания соблюдает законы государств, в которых осуществляет свою деятельность.
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