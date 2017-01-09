Компания Apple снизила цену на приложения в российском App Store «Яблоко» пытается заинтересовать россиян, использующих iPhone и iPad, удешевлением стоимости приложений. Помимо ценника в 59 рублей в российском App Store теперь можно установить ценник в 29 и даже 15 рублей. При этом на ряде крупных зарубежных развивающихся рынков также можно …