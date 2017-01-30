Результатом первых дней проката широко разрекламированной российской картины режиссера Федора Бондарчука «Притяжение» стали сборы в размере 400 миллионов рублей. Таким образом ленту признали новым лидером отечественного проката, ее показали в 1314 кинотеатрах страны.
Старт "Притяжения" попал в рейтинг наиболее кассовых российских уик-эндов. Картина заняла пятое место, пропустив вперед по сборам за выходные только "Три богатыря: Ход конём", "Экипаж", "Сталинград" и "Вий".
На второй позиции за минувшие выходные оказалась американская картина "Три Икса: Мировое господство" с Вином Дизелем. Ее результат - 100 миллионов рублей. «Бронза» в этом списке досталась анимации "Балерина" французского производства (77,7 миллиона рублей).
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