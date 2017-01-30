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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Материалы по теме:

Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте

Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте

Американская компания Netflix заплатила $5 миллионов за право на демонстрацию документального фильма под названием «Икар», где рассказывается о допинге в российском спорте. Об этом информируют зарубежные издания. Эта сделка признана одной из наиболее крупных за всю многолетнюю историю документального кино.

26 января 2017, 10:06
Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2017»

Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2017»

В США объявлены номинанты на премию за худшие достижения в киноискусстве «Золотая малина». В этот раз организаторы отошли от знакомого всем формата, и наряду с кинофильмами уделили внимание политическим лентам.
Среди претендентов на «Золотую малину» сразу в трех номинациях фигурирует 

24 января 2017, 02:19
Эксперты назвали самый кассовый российский фильм в 21 веке

Эксперты назвали самый кассовый российский фильм в 21 веке

Эксперты определили, какие российские фильмы начала 21 века популярны у зрителей больше других. Согласно опубликованному отечественными СМИ топ-5, самой кассовой картиной нашей киноиндустрии признан блокбастер Федора Бондарчука «Сталинград». Лента собрала в прокате $68 миллионов.
Далее в рейтинге идет заработавший $55,5 

23 января 2017, 10:01
В новом сезоне «Игры престолов» вернется один из умерших персонажей

В новом сезоне «Игры престолов» вернется один из умерших персонажей

В киносаге «Игра Престолов» появится лорд Уолдер Фрей, который, как известно любителям популярного фэнтези, ответственен за «кровавую свадьбу». Причина возвращения неясна, ведь этого персонажа в конце 6-го сезона убила Ария Старк.
Старт седьмого сезона запланирован на лето 2017 года. После 

19 января 2017, 03:47
Антонио Бандерас сыграл в российском фильме «За гранью»

Антонио Бандерас сыграл в российском фильме «За гранью»

Антонио Бандерас и еще четыре всемирно известные звезды снимут в российском кино. Об этом информируют зарубежные агентства. Так, Антонио Бандерас сыграл в российской ленте «За гранью». Кроме того, в отечественных картинах примут участие Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр, Джон Малкович и 

18 января 2017, 10:13
«Викинг» побил рекорд по сборам для российского кино

«Викинг» побил рекорд по сборам для российского кино

Кассовые сборы широко разрекламированного фильма о князе Владимире превысили показатель в миллиард рублей за 9 дней проката. По предварительным сведениям, "Викинг" преодолел эту планку в пятницу.
Напомним, что прежний рекорд был у отечественной ленты "Сталинград", которая собрала аналогичную сумму за 

9 января 2017, 02:44
Эксперты определили лучшие российские фильмы 2016 года

Эксперты определили лучшие российские фильмы 2016 года

Эксперты составили список лучших российских фильмов, которые появились в прокате в 2016 году. Лидером оказалась лента "Тряпичный союз", созданная режиссером-дебютантом Михаилом Местецким. Она рассказывает о компании молодых людей, процесс взросления которых прослеживается на протяжении всего фильма.
Картина "Франкофония" легендарного мастера 

30 декабря 2016, 01:24
Новая картина Бондарчука «Притяжение» окупилась еще до выхода в прокат

Новая картина Бондарчука «Притяжение» окупилась еще до выхода в прокат

Новый фильм отечественного режиссера Федора Бондарчука под названием «Притяжение» окупился еще до появления на больших экранах. Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на продюсера Дмитрия Рудковского.
Дело в том, что прокат картины был продан в другие страны. Так, о 

1 ноября 2016, 02:26
Федор Бондарчук выступил продюсером цикла фильмов o cпopтe

Федор Бондарчук выступил продюсером цикла фильмов o cпopтe

Состоялся первый день съемок цикла фильмов о спорте, продюсированием которых заниматеся Федор Бондарчук. Проект состоит из десяти серий продолжительностью 90 минут каждая.

Из серии картин россияне смогут узнать истории легендарных спортсменов, посвятивших любимому делу всю жизнь. Сообщается, что цикл будет художественным. В нем 

18 июля 2016, 03:50
Федор Бондарчук подаст в суд на Госкино Украины из-за копии «Духless 2»

Федор Бондарчук подаст в суд на Госкино Украины из-за копии «Духless 2»

Создатели картины, в их числе и Федор Бондарчук, намерены подать иск на Госкино Украины за то, что за несколько дней до премьеры пиратская копия картины оказалась в Сети.
По словам Бондарчука, понять, что копия была именно украинской несложно, так как 
30 апреля 2015, 07:57
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