В процессе исследований на побережье Волги в Ульяновской области палеонтологи нашли череп неизвестной науке рептилии. По словам специалистов, находка принадлежит необычному виду морских плиозавров.
Ученые дали новому виду наименование Luskhan itilensis. У древних плиозавров была короткая шея, они перемещались быстрее многих представителей фауны того периода. Это достигалось благодаря особому строению тела. Доисторические существа имели 4 плавника, гигантские зубы и головы, у них была очень мощная челюсть. В пищу они употребляли рыбу, моллюсков и прочих водных обитателей. На Земле плиозавры жили порядка 270 млн лет назад, а их останки обнаруживали в основном в Европе.
Что касается найденного черепа рептилии на Волге, то это существо обитало около 130 млн лет назад. Останки довольно неплохо сохранились. Длина черепа доисторической рептилии достигает почти 1,5 метра. Сейчас специалисты изучают находку.
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