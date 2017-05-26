5
59
02
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888b     d888  8888888b.    .d88888b.   888       888           Y88b   d88P   .d8888b.  
 8888b   d8888  888  "Y88b  d88P" "Y88b  888   o   888            Y88b d88P   d88P  Y88b 
 88888b.d88888  888    888  888     888  888  d8b  888             Y88o88P           888 
 888Y88888P888  888    888  888     888  888 d888b 888  888d888     Y888P          .d88P 
 888 Y888P 888  888    888  888     888  888d88888b888  888P"        888       .od888P"  
 888  Y8P  888  888    888  888 Y8b 888  88888P Y88888  888          888      d88P"      
 888   "   888  888  .d88P  Y88b.Y8b88P  8888P   Y8888  888          888      888"       
 888       888  8888888P"    "Y888888"   888P     Y888  888          888      888888888  
                                   Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Эмоции под контролем: Сибирские ученые научили компьютер распознавать степень эмоциональности текста

Эмоции под контролем: Сибирские ученые научили компьютер распознавать степень эмоциональности текста

Уникальную технологию создали в Сибирском федеральном университете. Благодаря ей компьютер получит возможность определить, какую эмоциональную окраску имеет текст.
Ученые выделили слова и сочетания (маркеры), которые описывают главные эмоции людей, в частности страх, гнев, радость, удивление. Далее появились соответствующие лингвистические модели.

26 мая 2017, 03:23
«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

Специалисты из Великобритании в процессе недавнего исследования определили причины, которые толкают людей на кражу. Кроме этого, они установили, от каких факторов зависит уровень воровства в обществе.
Как показала серия экспериментов, степень развития краж не зависит от благосостояния человека. Воруют как 

26 мая 2017, 02:31
Древнейшую «картинную галерею» обнаружили в пещере в Эфиопии

Древнейшую «картинную галерею» обнаружили в пещере в Эфиопии

В этой своеобразной «галерее» древние люди создавали картины и занимались приготовлением красок в течение 4,5 тыс. лет. Об открытии специалисты рассказали в издании PLoS One.
По словам ученых, все мастера, творившие в пещере в разные периоды, примерно одинаково изготовляли охру 

25 мая 2017, 05:09
Ученые заявили, что нашли в Турции библейский Ноев Ковчег

Ученые заявили, что нашли в Турции библейский Ноев Ковчег

Китайские специалисты заявили об обнаружении доказательств существования Ноевого ковчега. Они находятся на горе Арарат.
Ученые осуществили серию исследований на склоне высотой в 13 000 фунтов. Под слоем снега и вулканических образований они нашли части древесины, которая могла быть в Ноевом 

25 мая 2017, 10:07
В Самарской области запускают Volga-квест по поиску несанкционированных свалок

В Самарской области запускают Volga-квест по поиску несанкционированных свалок

Самарское отделение ОНФ завтра, 20 мая, в День Волги, запускает Volga-квест по поиску новых несанкционированных свалок.
Всем гражданам, кто найдет, сфотографирует и занесет «сигнал на интерактивную карту свалок», обещают гарантированный подарок.
В День Волги логичнее всего искать свалки на берегах 
19 мая 2017, 07:01
Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку

Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку

Воскресным вечером сызранские спасатели эвакуировали двух рыбаков. Это случилось недалеко от населенного пункта Бестужевка.
Волга в этом районе каждой весной широко разливается. Двое приятелей решили порыбачить на одном из островов, и отправились в путь на резиновой лодке. Неожиданно для мужчин 

15 мая 2017, 03:20
С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды

С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды

В настоящее время уровень воды в Саратовском водохранилище в районе Самары составляет 31,6 метра. Это на 19 сантиметров выше средних значений, заверяют в Приволжском Гидрометцентре. По данным синоптиков, уменьшение объемов сброса воды на Жигулевской ГЭС начнется 12 мая и уровень 

11 мая 2017, 05:39
Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

С 6 мая в Самарской области планируют запустить речные пассажирские перевозки по Волге из Самары в Тольятти. По маршруту будет курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Восход». Время в пути составит примерно два с половиной часа. По предварительной информации, билет 
4 мая 2017, 07:50
Ученые: Предками человека были не обезьяны, а рептилии

Ученые: Предками человека были не обезьяны, а рептилии

Американские Ученые из Северо-Западного университета США утверждают, что предками современного человека являлись крокодилообразные рептилии, жившие на нашей планете 400 млн лет назад. Это исследование опровергает давно устоявшуюся версию о происхождении людей от обезьян.
Специалисты тщательно изучили останки ископаемых представителей фауны 

15 марта 2017, 10:20
Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Английский палеонтолог Бентон со своими коллегами совершенно неожиданно для себя сделал серьезное открытие. В КНР при исследованиях в местности, хранящей артефакты юрского периода, были найдены останки беременной рептилии. Как установили эксперты, доисторические морские рептилии были живородящими.
По словам Бентона, находка 

15 февраля 2017, 10:35
Череп гигантской доисторической выдры обнаружили в Китае

Череп гигантской доисторической выдры обнаружили в Китае

Американские ученые-палеонтологи в процессе раскопок в южнокитайской провинции Юньнань обнаружили останки крупнейшей из когда-либо обитавших на нашей планете выдр. Доисторическое животное оказалось величиной с волка. Новому виду дали наименование Siamogale melilutra. Результаты своей работы специалисты привели в издании The Journal 

24 января 2017, 12:59
В Танзании палеонтологи обнаружили следы австралопитека-великана

В Танзании палеонтологи обнаружили следы австралопитека-великана

В Восточной Африке ученые из Танзании с итальянскими палеонтологами из Университета Перуджи обнаружили в отсыревшем вулканическом пепле окаменевшие следы необычно крупного австралопитека, который жил на Земле 3,7 млн. лет назад. Примат был ростом 1,65 метра и весом до 50 килограммов, 

14 декабря 2016, 05:12
Палеонтологи в первый раз нашли окаменелый мозг динозавра

Палеонтологи в первый раз нашли окаменелый мозг динозавра

Коллектив английских палеонтологов впервые в мировой истории нашел окаменелые ткани мозга динозавра. Ученые считают, что останки принадлежат утконосому ящеру, который обитал на территории современной Европы 133 млн лет назад.
По версии ученых, динозавр погиб в небольшом водоеме или поблизости от 

28 октября 2016, 01:02
Российские палеонтологи обнаружили новый вид динозавров

Российские палеонтологи обнаружили новый вид динозавров

Ученые из Томского государственного университета описали новый вид динозавра. Его останки были обнаружены в селе Шестаково в Кемеровской области в 2008 году.
Как говорят специалисты, на извлечение частей скелета из сцементированной породы понадобилось несколько лет. Далее палеонтологи осуществили сравнительный анализ 

11 августа 2016, 08:31
Ученые назвали десять самых популярных рептилий на Земле

Ученые назвали десять самых популярных рептилий на Земле

Весьма любопытное исследование провели специалисты из Оксфорда вместе с израильскими коллегами. Ученые составили перечень наиболее популярных рептилий в мире.
Вообще, исследователи уже много лет пытаются установить, влияет наша личная симпатия к некоторым видам животных на то, какие именно из них 

5 мая 2016, 04:33
Найдены останки самого крупного морского крокодила в мире

Найдены останки самого крупного морского крокодила в мире

Окаменелые останки крупнейшего из когда-либо существовавших в океанах планеты крокодила нашли исследователи в осадочных отложениях в пустыне Туниса. Как сообщают зарубежные издания, существо, обитавшее более 120 млн лет назад и названное Machimosaurus rex, достигало 10 метров в длину и весило, 
12 января 2016, 11:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна