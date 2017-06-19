В руководстве Национальной системы платежных карт заявили, что картой «Мир» в долгосрочной перспективе можно будет расплатиться в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Как отмечается, НСПК развивает сотрудничество с рядом платежных систем государств, куда граждане России часто отправляются на отдых.
«Ведется работа с Турцией, с Таиландом, с Вьетнамом, с ОАЭ. И мы надеемся в обозримом будущем обеспечить прямой прием именно карты «Мир», чтобы не нужно было думать: она кобейджинговая или не кобейджинговая, куда перевести деньги и так далее», - цитируют главу НСПК г-на Комлева «Известия».
Руководитель также пояснил, что держатель карты сможет получить деньги в банкомате и расплатиться в торгово-сервисных предприятиях за границей.
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