С апреля все банкоматы и терминалы «АктивКапитал Банка» принимают карты «Мир» К началу апреля 2017 года в ПАО «АК Банк» была завершена работа по настройке сети банкоматов и POS-терминалов к приему карт национальной платежной системы «Мир». Оформить карту «Мир» для перечисления зарплаты, пенсии, процентов по вкладу или в качестве обычной дебетовой карты …