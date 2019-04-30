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Бензин в России может подорожать на 10 %
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23 мая 2019, 07:40
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В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф
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23 мая 2019, 12:33
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Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы
На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга.
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22 мая 2019, 09:01
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Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова
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21 мая 2019, 08:28
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«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы
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21 мая 2019, 02:47
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В самарской ИК-5 делают лавочки и урны
В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары.
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21 мая 2019, 10:38
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Самарские пляжи готовят к новому сезону
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21 мая 2019, 09:46
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Кто зарабатывает меньше всех в Самаре
Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике, средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.
Однако почти треть самарских работодателей …
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20 мая 2019, 06:10
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В России хотят повысить предел страхования вкладов
Центробанк и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей. Ведомства подготовили соответствующую поправку для внесения в Госдуму. Компенсацию такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на …
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20 мая 2019, 02:02
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Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены
Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. …
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20 мая 2019, 11:52
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Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития
Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта …
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16 мая 2019, 11:51
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«Роснефть» может переехать в Самару
В России могут предложить госкомпаниям покинуть головные офисы в Москве и Петербурге. Об этом говорится в проекте пространственного развития регионов, подготовленном Минэкономразвития. Документ внесен на рассмотрение в правительство. Всего в тексте значатся 118 предложений, как развивать регионы. Одно из них …
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16 мая 2019, 08:52
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Что будет с курсом иностранной валюты в майские праздники?
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25 апреля 2019, 10:05
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Неэффективная "Арена"
Самарская Счетная палата уличила областное государственное автономное учреждение "Арена" в неэффективной финансово-хозяйственной деятельности. Организация контролирует 5 крупных спорткомплексов на территории губернии: тольяттинские ледовый дворец спорта "Лада-Арена" и СК "Труд", комплексы "Волна" в Октябрьске и "Победа" в Кошках, дворец "Сызрань-Арена". …
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23 апреля 2019, 07:12
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В России кредитов под залог жилья больше не будет
Ужесточение контроля за работой микрофинансовых организаций: Центральный Банк разработал целый пакет мер по оздоровлению этого рынка. В первую очередь регулятор планирует запретить выдавать кредиты под залог жилья. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации.
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11 апреля 2019, 09:18
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В Тольятти кредиты выдавали уголовники
В Тольятти проверка прокуратуры выявила множество нарушений в работе кредитного потребкооператива "Строительно-сберегательная касса". Оказалось, что реестр членов и внутренние нормативные документы КПК не отвечают требованиям законодательства и даже содержат нормы, им противоречащие. Например, на сайте кооператива и в соцсетях есть …
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25 марта 2019, 09:48
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«АвтоВАЗ» получит 20 млрд
«АвтоВАЗ» подписал соглашение со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд рублей, соответствующая запись появилась на портале раскрытия корпоративной информации. Займы с дифференцированными процентными ставками будут предоставляться на финансирование текущей деятельности и инвестиционных расходов, рефинансирование действующих кредитов. …
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21 марта 2019, 09:39
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В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам
Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью …
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7 марта 2019, 10:45
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