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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Бензин в России может подорожать на 10 %

Бензин в России может подорожать на 10 %

Цены на бензин на независимых сетях АЗС в ближайший месяц могут резко пойти вверх — с таким заявлением выступил «Независимый топливный союз» России. В организации предупреждают о росте как минимум на 10 %. Причина в удорожании топлива на биржах, в 
23 мая 2019, 07:40
В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре судебные приставы конфисковали у должника игровые автоматы и передали представителям Росимущества для дальнейшего уничтожения. В начале прошлого года местный житель купил у неустановленных лиц два игровых автомата. Вскоре он поставил их в барах в Красноглинском районе для проведения 
23 мая 2019, 12:33
Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга. 
Хрустальная чаша с серебряными ручками общим весом 17 килограммов. Изготовлена в 2010 
22 мая 2019, 09:01
Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

В конце мая в Самаре начнется капитальный ремонт проспекта Кирова. Работы проведут на участке длиной в 1 км - от мостового перехода до улицы Ветлянской. Дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары, разделители, пешеходные переходы и установят освещение. Стоимость работ 

21 мая 2019, 08:28
«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона стартовал ремонт улицы Победы на участке от Елизарова до проспекта Кирова. Рабочие обновят проезжую часть, газоны и тротуары.

«В состав работ входит проезжая часть, газоны тротуары. Приносим извинения за причиненные неудобства. Нужно 
21 мая 2019, 02:47
В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары. 

- В результате заключения контракта в исправительном учреждении были созданы рабочие 
21 мая 2019, 10:38
Самарские пляжи готовят к новому сезону

Самарские пляжи готовят к новому сезону

В этом году в столице 63-го региона будут работать 8 пляжей протяженностью более 4 километров и площадью 178,02 тысяч квадратных метров, на них организуют 14 спасательных постов. Они будут функционировать с 15 июня — ежегодно купальный сезон считается открытым с 
21 мая 2019, 09:46
Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике, средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.
 
Однако почти треть самарских работодателей 
20 мая 2019, 06:10
В России хотят повысить предел страхования вкладов

В России хотят повысить предел страхования вкладов

Центробанк и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей. Ведомства подготовили соответствующую поправку для внесения в Госдуму. Компенсацию такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на 

20 мая 2019, 02:02
Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. 
20 мая 2019, 11:52
Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта 
16 мая 2019, 11:51
«Роснефть» может переехать в Самару

«Роснефть» может переехать в Самару

В России могут предложить госкомпаниям покинуть головные офисы в Москве и Петербурге. Об этом говорится в проекте пространственного развития регионов, подготовленном Минэкономразвития. Документ внесен на рассмотрение в правительство. Всего в тексте значатся 118 предложений, как развивать регионы. Одно из них 
16 мая 2019, 08:52
Что будет с курсом иностранной валюты в майские праздники?

Что будет с курсом иностранной валюты в майские праздники?

Курс евро достиг своего минимума в 2019 году. В ходе торгов на Московской бирже он опускался ниже 71 рубля 50 копеек. По мнению экспертов, это связано со стагнацией экономики в Германии. Доллар сейчас тоже недорогой - 64 рубля. Куда лучше 
25 апреля 2019, 10:05
Неэффективная

Неэффективная "Арена"

Самарская Счетная палата уличила областное государственное автономное учреждение "Арена" в неэффективной финансово-хозяйственной деятельности. Организация контролирует 5 крупных спорткомплексов на территории губернии: тольяттинские ледовый дворец спорта "Лада-Арена" и СК "Труд", комплексы "Волна" в Октябрьске и "Победа" в Кошках, дворец "Сызрань-Арена". 
23 апреля 2019, 07:12
В России кредитов под залог жилья больше не будет

В России кредитов под залог жилья больше не будет

Ужесточение контроля за работой микрофинансовых организаций: Центральный Банк разработал целый пакет мер по оздоровлению этого рынка. В первую очередь регулятор планирует запретить выдавать кредиты под залог жилья. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации. 
 
Ограничить микрофинансовым организациям выдачу кредитов под залог недвижимости 
11 апреля 2019, 09:18
В Тольятти кредиты выдавали уголовники

В Тольятти кредиты выдавали уголовники

В Тольятти проверка прокуратуры выявила множество нарушений в работе кредитного потребкооператива "Строительно-сберегательная касса". Оказалось, что реестр членов и внутренние нормативные документы КПК не отвечают требованиям законодательства и даже содержат нормы, им противоречащие. Например, на сайте кооператива и в соцсетях есть 
25 марта 2019, 09:48
«АвтоВАЗ» получит 20 млрд

«АвтоВАЗ» получит 20 млрд

«АвтоВАЗ» подписал соглашение со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд рублей, соответствующая запись появилась на портале раскрытия корпоративной информации. Займы с дифференцированными процентными ставками будут предоставляться на финансирование текущей деятельности и инвестиционных расходов, рефинансирование действующих кредитов. 
21 марта 2019, 09:39
В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью 
7 марта 2019, 10:45
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