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В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках
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19 декабря 2018, 01:28
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За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене
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19 декабря 2018, 08:35
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В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»
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10 декабря 2018, 01:22
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Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор
На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.
Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег …
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3 декабря 2018, 04:52
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Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»
В ближайшее время часть самарского торгового центра «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров будет выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующая запись появилась на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как уже сообщала «Терра», в …
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30 ноября 2018, 10:43
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В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам
Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит …
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10 ноября 2018, 07:57
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«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию
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9 ноября 2018, 11:45
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Самара может столкнуться с дефицитом жилья
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21 февраля 2018, 02:26
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Цена «квадрата»: В Самаре жилье в новостройках становится доступнее
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13 июля 2017, 12:08
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В Самаре новостройки подешевели на 1,5%
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20 сентября 2016, 10:17
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В Самаре подешевели квартиры в новостройках
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9 августа 2016, 05:55