В Госдуме принято решение поднять сумму, которую народные избранники могут потратить на транспорт в командировках, рассказывают российские агентства. Теперь каждый депутат имеет право израсходовать "на проезд" до 830 тысяч рублей в год.
Эта статья расходов вырастет почти в три раза. Напомним, что прежний размер составлял 300 тысяч рублей в год. При этом депутаты тратили ее крайне неравномерно.
Схема оплаты работает следующим образом. Прибывшему в регион депутату местные власти предоставляют автомобиль, а позднее счет за транспортные услуги передается нижней палате.
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