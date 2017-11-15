Какими фруктами пахнет Новый год? Ну, конечно же, в первую очередь мандаринами! От своих цитрусовых родственников этот фрукт унаследовал "залежи" витамина С. Но не только. Сок мандарина поможет справиться с температурой, очистит лёгкие больным астмой и бронхитом. А его эфирные …