Как информируют «Известия» со ссылкой на представителей Плодоовощного союза, прогнозируемое снижение стоимости может объясняться тем, что в текущем месяце традиционно стартует сбор таких фруктов. Кроме того, определенное влияние на общую картину окажет традиционное увеличение закупок.
В конце второго осеннего месяца средняя стоимость абхазских мандаринов была на уровне 75 руб./кг. Турецкие и марокканские цитрусовые продавались в среднем по 110 руб./кг.
Именно к началу календарной зимы прогнозируется заметное падение цены на мандарины и апельсины. Снижение может составить 15-20%. Ну, а насколько оправдаются предсказания специалистов – покажут ценники на российских прилавках уже в самое ближайшее время.
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