В России будет налажено производство новой модели Mazda CX-5 на предприятии во Владивостоке. Первая партия должна появиться уже в середине этого года.
В 2016 году с конвейеров предприятия «Мазда Соллерс» сошли 24 110 автомобилей, что на 4,3% меньше, чем годом ранее. Три четверти от всего объема принадлежит кроссоверу Mazda СХ-5, остальные 25% приходятся на седан Mazda6.
В 2016 году модель Mazda CX-5 сохранила лидерство среди других моделей марки на отечественном автомобильном рынке. По сведениям «Автостата», продажи кроссовера достигли 15 790 экземпляров, продемонстрировав снижение на 11%. Седан Mazda6 был продан тиражом в 5 109 автомобилей, что соответствует 23-процентному падению.
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