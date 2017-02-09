Чешский концерн Skoda запустил серийное производство обновленной Octavia. Модель нового поколения выпускается на заводе в Млада-Болеславе, а в следующем месяце ее будут собирать и в России.
2016 год был юбилейным для модели – двадцать лет с момента выхода на рынок. За этот период было реализовано более 5 млн экземпляров Skoda Octavia в разных странах.
Теперь обновленный автомобиль получил усовершенствованную силовую установку, что делает его мощнее и при этом экономнее. Эксперты отмечают высокотехнологичную медиа-систему с сенсорным экраном, навигатором и другими электронными помощниками.
С марта новую Skoda Octavia будут собирать на российском заводе в Нижнем Новгороде. Кроме того, выпуск рестайлинговой модели наладят на Украине, в Казахстане и Индии.
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