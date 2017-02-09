Испанская корпорация Seat заявила о работе над принципиально новым кроссовером. Главный дизайнер фирмы Алехандро Мезонеро говорит, что автолюбители познакомятся с этой новинкой через три года.

Специалисты Seat отказались от производства габаритного внедорожника, поскольку спрос на данный сегмент в последнее время …