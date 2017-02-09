9
22
14
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
15 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Nissan представит новую версию кроссовера X-Trail

Nissan представит новую версию кроссовера X-Trail

Новый японский кроссовер Nissan X-Trail будет официально представлен на автосалоне в Женеве. Об этом заявили представители автомбильной корпорации.
Кроссовер оснащен бензомотором и дизельным двигателем объемом 8,5 и 5,3 литра соответственно. Первую «сотню» автоновинка набирает за 10,5 секунды.
Модель получила новый 

9 февраля 2017, 01:41
Стала известна дата старта продаж обновленного KIA Rio в РФ

Стала известна дата старта продаж обновленного KIA Rio в РФ

Обновленная модель южнокорейского автомобиля KIA Rio выйдет на российский рынок в третьем квартале 2017 года. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на представителей компании.
Выпуск этого транспортного средства будет осуществлять предприятие KIA Motors в Петербурге. По заключению экспертов, созданный 

9 февраля 2017, 12:40
Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

В первую пятерку рейтинга бюджетных моделей вошли автомобили стоимостью не более 400 000 рублей. Не первой строке наиболее доступных транспортных средств оказался компактный китайских хэтчбек Lifan Smily. Его цена в базовом варианте – 369 900 рублей.
Далее идет российская LADA 

8 февраля 2017, 05:57
Chery назвала российские цены кроссовера Tiggo 3

Chery назвала российские цены кроссовера Tiggo 3

Представители корпорации Chery назвали цены на новый кроссовер Tiggo 3. Кроме того, появились сведения о некоторых характеристиках модели.
Новый Tiggo 3 на отечественных авторынках появится в трех комплектациях: MT Comfort, MT Luxury и CVT Luxury. Все три вариации получат двигатели 

8 февраля 2017, 10:14
В марте на российском рынке стартуют продажи нового поколения Toyota Prius

В марте на российском рынке стартуют продажи нового поколения Toyota Prius

В следующем месяце на российском рынке официально стартуют продажи новой генерации модели Toyota Prius. Эти сведения распространили отечественные агентства со ссылкой на российское подразделение японской компании.
По словам специалистов, все поставляемые в РФ обновленные хэтчбеки Toyota Prius получат систему "ЭРА-ГЛОНАСС". 

6 февраля 2017, 03:16
В Сети появились снимки нового поколения Hyundai Solaris для России

В Сети появились снимки нового поколения Hyundai Solaris для России

Обновленный Hyundai Solaris должны представить в России 6-го февраля. Уже после презентации автоновинку можно будет приобрести в автомобильных салонах страны.
Изображение автомобиля корейского производства уже появилось в Интернете. Как сообщается, сборка новой генерации Hyundai Solaris налажена на заводе в Санкт-Перетбурге 

6 февраля 2017, 10:10
BMW 5-Series новой версии появится в продаже в России в марте

BMW 5-Series новой версии появится в продаже в России в марте

Премиальный седан BMW 5-Series новой генерации готов выйти на российский автомобильный рынок. Автолюбителям предложат 7 комплектаций новинки. Старт продаж намечен на март 2017 года.
В частности, речь идет о трех модификациях с бензомотором с индексами 530i, 530i xDrive и 540i 

3 февраля 2017, 05:08
Seat представит дешевый аналог Porsche Macan

Seat представит дешевый аналог Porsche Macan

Испанская корпорация Seat заявила о работе над принципиально новым кроссовером. Главный дизайнер фирмы Алехандро Мезонеро говорит, что автолюбители познакомятся с этой новинкой через три года.
Специалисты Seat отказались от производства габаритного внедорожника, поскольку спрос на данный сегмент в последнее время 

2 февраля 2017, 10:34
Skoda озвучила цены на новую Octavia в России

Skoda озвучила цены на новую Octavia в России

Представители чешского концерна Skoda анонсировали старт продаж новых моделей Octavia в РФ и озвучили предварительные цены. Так, новую Skoda Octavia нашим автолюбителям предлагают за 940 тыс. рублей, а Octavia Combi встанет в 1,2 млн рублей. Авто доступны в двух модификациях 

25 января 2017, 09:33
Обновленная Skoda Octavia появится в России в 2017 году

Обновленная Skoda Octavia появится в России в 2017 году

Стало известно, что весной 2017 года модель Skoda Octavia будет представлена на российском рынке. Мировая премьера нового поколения Octavia состоится уже в этом месяце. Новое поколение Skoda Octavia получило видоизмененную оптику, другую радиаторную решетку и новые бамперы.
Модели для европейского рынка имеют 

1 ноября 2016, 12:43
Обновленная Skoda Octavia появится в России в 2017 году

Обновленная Skoda Octavia появится в России в 2017 году

Как сообщают российские СМИ, реализация обновленной модели Skoda Octavia начнется в 2017 году. Автопроизводитель из Чехии собирается вывести на рынок сразу два своих авто - рестайлинговую Octavia и кроссовер Kodiaq.
По утверждению экспертов, экстерьер в Skoda Octavia окажется похожим на 

26 августа 2016, 10:44
Skoda Rapid и Octavia получили в России новые двигатели и опции

Skoda Rapid и Octavia получили в России новые двигатели и опции

В июне текущего года автомобили чешской компании Skoda получат пакет обновлений. Модели Rapid и Octavia станут мощнее и экономичнее.
Универсал Octavia Scout оснастят режимом off-road, Rapid будет усилен двигателем в 1,6 л разной мощности – в 90 и 110 лошадиных 
6 мая 2015, 05:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна