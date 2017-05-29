Законопроект об усилении санкций за использование и продажу поддельных дипломов о высшем образовании собираются внести в Госдуму. Об этом рассказывают российские СМИ.
Особенно новые меры могут коснуться представителей профессий повышенного риска, скажем, врача или пилота самолета. Как отмечают авторы инициативы, от эффективности деятельности таких специалистов зависит безопасность других людей.
Внести документ на рассмотрение народных избранников собираются примерно через месяц. Сейчас он находится в стадии согласований. Кстати, данная инициатива уже получила одобрение Минобрнауки.
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