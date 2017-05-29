Госдума одобрила поправки о сроках до 6 лет за создание «групп смерти» Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, подразумевающие срок до 3 лет за вовлечение детей в так называемые "игры смерти". За склонение несовершеннолетних к самоубийству, в частности посредством небезызвестных "групп смерти" в соцсетях - до 6 лет.

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