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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2017г 
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В Госдуме предлагают снизить штрафы за просрочку по кредитам

В Госдуме предлагают снизить штрафы за просрочку по кредитам

В закон «О потребительском кредите» депутаты Госдумы могут внести существенные поправки. Разработан законопроект, который подразумевает заметные послабления для россиян, имеющих перед банком кредитные обязательства.
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Самарский университет им. Королёва лишился права выдавать дипломы гособразца магистрам группы "Экономика и управление". Действие соответствующей аккредитации для учебного заведения приостановил Рособрнадзор.
Из пресс-центра университета на запрос "ТЕРРЫ" пришёл ответ, что причиной стало несоответствие учебных программ самарского вуза федеральным образовательным 

5 мая 2017, 05:27
Самарская прокуратура требует закрыть сайты по продаже дипломов

Самарская прокуратура требует закрыть сайты по продаже дипломов

Сайты, торгующие дипломами, в Самаре в ходе интернет-мониторинга выявила прокуратура Самарского района.
Пользователь мог заказать документ любого вуза или другого учебного заведения, водительские права, справки. На сайтах сообщалось, что официальные бумаги напечатают на бланках "Гознака".

Сотрудники надзорного ведомства направили в суд 

2 сентября 2016, 11:21
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