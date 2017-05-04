В Китае 197 человек будут наказаны за распространение слухов Почти двести человек власти КНР обвинили в тиражировании ложной информации во Всемирной паутине. Слухи касались последних громких событий в Китае, в частности взрыва в Тяньцзине, биржевых проблем и других. Так, одним из таких слухов была информация, что при взрыве в …