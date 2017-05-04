Специалисты из России определили принципы действия так называемого сарафанного радио. Детали соответствующего исследования появились на одном из научных порталов.
Ученые из Санкт-Петербурга создали программу, которая позволяет прогнозировать "вирусность" определенной информации, распространяющейся по соцсетям и среди мобильных операторов. Разработанная компьютерная модель принимает во внимание множество факторов, пояснил автор научной работы Александр Вишератин.
Имеется 3 основных типа участников процесса передачи сведений: обычные люди, «занятые» и организаторы. С большей скоростью новость распространяется в случае, когда изначально информация попала к организаторам, которые могут связываться с представителями двух других групп.
Скорость распространения информации зависит, в частности, от содержания новости. Обычные сведения сначала передаются очень медленно. Однако когда формируется так называемая «критическая масса» людей, знающих о ней, она начинает распространяться огромными темпами. Ученые уверяют, что созданная ими формула позволяет точно устанавливать все нюансы распространения информации.
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