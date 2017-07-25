Министерство транспорта России рассматривает возможность исключения верхней одежды, фотоаппаратов, ноутбуков и сотовых телефонов из списка вещей, которые можно бесплатно с собой брать на борт самолёта, если их вес превышает бесплатный вес ручной клади.
Данный документ изменений в авиационные правила был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, минимальный вес ручной клади составляет пять килограмм.
Также сообщается, что без дополнительной платы, можно будет брать с собой дамскую сумочку, детское питание для детей, портплед с костюмом, детскую люльку и костыли. Поправки могут вступить в силу в случае отмены провоза бесплатного багажа при покупке невозвратного билета.
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