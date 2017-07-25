«Горящий рейс»: в Самаре с израильского самолета эвакуировали 155 человек Аварийная посадка самолета с полутора сотнями пассажиров на борту и пожар после приземления. В преддверии ЧМ-2018, матчи которого пройдут в Самаре в следующем году, масштабные учения провели все службы международного аэропорта Курумоч. Сколько литров воды в секунду нужно подать в …