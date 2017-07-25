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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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18 июля 2017, 04:01
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Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

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На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

Путешественница из Новой Зеландии погибла на Карибах, наблюдая на пляже за самолетами, отправляющимися в путь из местного аэропорта. Воздушная волна от взлетающего лайнера сбила туристку с ног, она упала на тротуар и получила смертельную травму головы.
Трагедия случилась накануне вечером. 

13 июля 2017, 02:14
Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор

Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор

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Тело пилота вскоре обнаружил спасательный вертолет. К тому моменту погибшего уже обгладывал 

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С 3 мая вырастет стоимость проезда в самарских электричках

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21 августа 2015, 02:49
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