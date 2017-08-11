Коммунальные платежи граждан попадут под дополнительную защиту Генпрокуратуры. Как сообщают российские информагентства, ведомство получило доступ к государственной информационной системе ЖКХ, в частности - к закрытым разделам, где приводятся отчеты управляющих компаний и поставщиков услуг.
Прокуратуре будут доступны аналитические материалы из закрытой части ГИС ЖКХ, в общей сложности предполагается порядка 120 форм отчетности, из которых более 10 уже подготовлены. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на информацию Минсвязи.
Эксперты считают, что сам факт присутствия Генпрокуратуры в системе ЖКХ будет дисциплинировать коммунальщиков. Предметом контроля может оказаться не столько соблюдение порядка размещения сведений в ГИС, сколько сама информация, при анализе которой надзирающее ведомство получит возможность находить нарушения.
По данным Генпрокуратуры, за 2016 год в сфере ЖКХ отмечено свыше 318 000 нарушений. В 790 случаях возбудили уголовные дела. К ответственности привлекли 63 000 должностных и юридических лиц. Наиболее популярными нарушениями оказалось нецелевое расходование взносов жильцов и бюджетных средств.
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