Озвучена стоимость тура в космос на первом в РФ частном многоразовом корабле для космического туризма. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на гендиректора компании «КосмоКурс» Павла Пушкина.
По словам специалиста, тур обойдется ориентировочно в $200-250 тыс. Впрочем, эти цифры, вполне вероятно, будут корректироваться. В 2018 году должны состояться автономные испытания, а затем начнется и продажа билетов.
Общая стоимость проекта - около $150 млн. В первое путешествие могут отправиться представители публичных профессий – известные киноактеры, политики и т.п. Многоразовый космический корабль создается компанией «КосмоКурс» на средства частного инвестора из России. Об этом проекте сказано уже достаточно много, и вот теперь, судя по всему, процесс приближается к своей основной стадии.
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