В скором времени в России может заработать компания, которая займется реализацией туров на Международную космическую станцию. Как информирует «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической сфере, отечественный космический туроператор будет работать как на территории РФ, так и за рубежом, предлагая …