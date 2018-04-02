В Оренбургской области прошли учения в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. На них отрабатывалось выполнение задач расчетами ракетных комплексов «Искандер-М». Всего в мероприятии были задействованы 300 человек и 40 единиц техники.
Учения проходили в условиях максимально приближенных к боевым. Подразделения были подняты по тревоге, совершили 40 км марш к месту сосредоточения на штатной военной технике и успешно выполнили электронные пуски по заданным координатам на Тоцком полигоне.Условные цели были успешно поражены, сообщает пресс-служба ЦВО.
Комплекс «Искандер-М» способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 400 км, обладает высокой огневой производительностью, мобильностью и маневренностью.
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