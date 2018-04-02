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Материалы по теме:

В немецкой армии разрабатывают одежду для беременных

В немецкой армии разрабатывают одежду для беременных

В немецком Бундесвере полным ходом идет разработка специальной формы для беременных женщин-военнослужащих. Ее начали испытывать еще в мае прошлого года. За это время девушки успели опробовать 500 вариантов обмундирования. И если повседневная одежда им пришлась вполне по вкусу, то полевая 
2 апреля 2018, 06:41
На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных 

30 марта 2018, 08:39
Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

28 февраля в Тольятти произошла трагедия во время военных учений. У 25-летнего солдата Александра Лоткова не раскрылся парашют, и он погиб. Других подробностей о происшествии пока нет.

Военнослужащий приехал в Автоград из села Чукалы Республики Мордовия. По словам родных, 
2 марта 2018, 02:46
Парня, бегавшего от армии, задержали в Тольятти

Парня, бегавшего от армии, задержали в Тольятти

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти молодого человека, который бегал от армии. Его заметил экипаж вневедомственной охраны на улице Ярославской. При виде патрульной машины мужчина попытался убежать. Такое поведение показалось стражам порядка странным, они решили задержать подозрительного человека.

Во время выяснения его 

28 февраля 2018, 10:33
Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой

Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой

Под Самарой в понедельник, 26 февраля, начались масштабные учения спецподразделений радиационной, химической и биологической защиты. На сборах отработают навыки 1400 военнослужащих, прибывших из регионов Урала, Сибири и Поволжья, сообщила пресс-служба ЦВО. Военные будут выполнять задачи по применению средств РХБ-разведки. Бойцы 

27 февраля 2018, 02:09
Разведчики со всей России собрались на соревнования в Самарской области

Разведчики со всей России собрались на соревнования в Самарской области

В Самарской области начались соревнования разведчиков Центрального военного округа. Показать свою выучку прибыли 70 бойцов из Сибири, Урала и Поволжья.

По условиям состязаний, для начала группы должны десантироваться с вертолета Ми-8. Прыгают разведчики в полной экипировке с высоты в 600 метров 

16 февраля 2018, 01:25
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