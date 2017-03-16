Легендарная германская группа Rammstein оценила кавер-версию своего хита в исполнении российского оркестра народных инструментов. Столичный коллектив Russian Style Folkestra представил свою трактовку композиции Du Riechst So Gut.
Музыканты из России исполнили кавер на балалайках, домрах, баянах и пиле. Немецкие исполнители увидели клип и сделали на него ссылку, которая набрала свыше 125 тысяч лайков. В комментарии они написали, что у кавера больше струн, чем в метал-группе.
Клип появился в Интернете еще в прошлом году. А вот Rammstein узнали о нем совсем недавно и не смогли обойти вниманием.
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