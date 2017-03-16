Рок-музыкант Паук обратился к фанатам из тюрьмы Возглавляющий группу «Коррозия металла» рок-музыкант Сергей Троицкий (он же «Паук») обратился в интернете к своим поклонникам. Он попросил фанатов передать ему книги Пелевина и Сорокина, а также фильмы на DVD. «Интеллектуальные» посылки музыкант ждет в Черногорской тюрьме, где он отбывает …