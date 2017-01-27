В Самарской области вынесли приговор женщине, работавшей главным бухгалтером в отделе МВД по Новокуйбышевску. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2015 года подсудимая присвоила более 800 000 рублей, которые предназначались для денежного …