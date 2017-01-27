Новый способ кибермошенничества во всемирной паутине основан на распространении вредоносных плагинов, которые запускают не менее 80 тысяч сайтов. Их жертвами ежемесячно становятся более миллиона россиян.
Хитрость состоит в том, что опасные плагины (расширения) замаскированы под программы, предлагаемые пользователям для получения полезной информации без посещения сайтов. Это могут быть различные приложения: например, прогноза погоды или курса валют. Установив такую программу на свой гаджет, его владелец автоматически подставляет свой карман хакерам, которые теперь получают доступ к кредитке пользователя. Утечка конфиденциальной информации происходит в момент оплаты чего-либо в интернете при введении данных банковской карты.
Эксперты заявляют, что проблема имеет весьма широкие масштабы, так как на сегодняшний момент ни один из существующих антивирусов не способен обнаружить зараженные расширения.
Единственным методом борьбы с новым видом кибермошенничества, по мнению специалистов, является осторожность пользователей, которым настоятельно рекомендуют выбирать для скачивания расширения лишь из надежных источников. При этом необходимо особое внимание обратить на запрашиваемые программой разрешения.
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