В США россиянин получил 4,5 года за кибермошенничество В средствах массой информации появилось сообщение о том, что россиянин Дмитрий Болороссов в Соединенных Штатах получил тюремный срок за кибермошенничество. Согласно приговору, за решеткой ему предстоит провести четыре с половиной года. Совершая свои преступные действия в Интернете, он осуществлял манипуляции …