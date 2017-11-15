Пользователей соцсетей специалисты в области кибербезопасности предупредили об очередном всплеске финансового мошенничества в интернете. В осенние месяцы число случаев кибермошенничества в социальных сетях от лица отечественных финансово-кредитных организаций увеличилось вдвое по сравнению с летним периодом. Такие наблюдения сделали эксперты Group-IB, специализирующиеся на расследовании киберпреступлений.
Каждую неделю специалисты компании выявляют десятки фальшивых банковских аккаунтов и блокируют их. Злоумышленники охотятся за жертвами в официальных группах финансовых структур в соцсетях. Они анализируют запросы клиентов и быстро реагируют на них, выдавая себя за представителей банков.
В процессе общения преступники выуживают сведения, предоставляющие доступ к средствам. Речь идет о номере карты и ее верификационном коде, идентификаторе пользователя и проверочном SMS-коде.
Исходя из этого, специалисты настоятельно говорят о необходимости соблюдения "цифровой гигиены". Ни в коем случае никому нельзя раскрывать информацию о банковских картах. Ведь настоящие сотрудники учреждений не интересуются такими сведениями. Вместе с тем, не следует рассекречивать SMS-коды и прочие конфиденциальные данные, предоставляющие доступ к личному кабинету онлайн-банкинга.
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