1
33
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Instagram добавили долгожданную возможность

В Instagram добавили долгожданную возможность

Пользователи Instagram теперь получили дополнительную возможность, которую некоторое время назад анонсировали разработчики. Теперь можно в «Историю» загружать старые видео и фотографии.
Как известно, прежде в социальной сети нельзя было размещать снимок, выполненный более суток назад. Это делалось для того, чтобы 

9 ноября 2017, 03:22
«Касперский» перечислил самые популярные уловки мошенников в Сети

«Касперский» перечислил самые популярные уловки мошенников в Сети

Специалисты провели анализ текущей ситуации в киберпространстве и составили перечень самых популярных уловок интернет-мошенников, выискивающих жертвы среди тех, кто намерен пополнить свой капитал на криптовалютном рынке. О недавнем исследовании рассказали эксперты «Лаборатории Касперского», занимающейся вопросами кибербезопасности.
Сейчас, поясняют в команде 

8 ноября 2017, 05:16
Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ

Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ

В 2019 году Wi-Fi планируют сделать в каждом классе московских школ, рассказали СМИ в департаменте информационных технологий столицы. Ранее для общеобразовательных учреждений города выделяли всего 3 точки доступа к Wi-Fi на единицу. Проектом  будут заниматься в течение двух лет, нововведениям 

30 октября 2017, 06:56
Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке

Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке

Шведский телевизионный канал SVT обвинил российских специалистов в распространении вируса-вымогателя, который послал миллионы электронных писем с ложных адресов известных компаний. Как сообщают зарубежные агентства, в процессе журналистского расследования оказалось, что замаскированный под электронную почту троян шифрует файлы и просит выкуп 

30 октября 2017, 02:06
Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете

Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете

Минздрав не согласовал законопроект, подразумевающий продажу спиртных напитков в Сети с 1 января 2018-го. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на замглаву ведомства Дмитрия Костенникова.
Как отмечается, Минфин не предложил мер по запрету доступа несовершеннолетних к данной продукции в 

30 октября 2017, 10:10
20 самарских организаций подписали соглашение о защите персональных данных в интернете

20 самарских организаций подписали соглашение о защите персональных данных в интернете

Региональное управление Роскомнадзора предложило двум сотням самарских организаций поддержать программу по защите персональных данных в интернете. Ее цель - обеспечение интересов государства, общества, бизнеса и гражданина. Напомню, что личные сведения человека, полученные незаконным путем, зачастую, в лучшем случае используются для 

25 октября 2017, 06:19
Эксперты рассказали, как придумать самый надежный пароль

Эксперты рассказали, как придумать самый надежный пароль

От последовательности цифр и букв зависит то, насколько легко можно будет установить ваш код. Об этом в очередной раз напоминают специалисты по кибербезопасности.
Как гласят результаты недавнего исследования, в Англии порядка 20% от всех пользователей Интернета и мобильных устройств применяют 

23 октября 2017, 09:39
Не больше часа: «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили бесплатное прослушивание музыки

Не больше часа: «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили бесплатное прослушивание музыки

В соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» с октября ограничивается фоновое прослушивание музыки в мобильных приложениях до 60 минут в сутки. Об этом информирует сайт vc.ru со ссылкой на представителей агентства United Media Agency, контактирующего с Mail.Ru Group.
Также отмечается, что в 

2 октября 2017, 02:15
Twitter планирует увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза

Twitter планирует увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза

Сервис микроблогов Twitter собирается увеличить лимит на число знаков в сообщениях в два раза — со 140 до 280 символов. На первых порах обновление протестируют небольшие группы пользователей, информируют специалисты компании.
Эксперты поясняют: увеличение лимита не относится к японскому, китайскому 

27 сентября 2017, 10:17
Хакеры объявили о дате мощнейшей кибератаки

Хакеры объявили о дате мощнейшей кибератаки

Сайты тысячи крупнейших компаний по всему миру могут оказаться заблокированными 30 сентября, пишут все федеральные СМИ. Рассылку с угрозами распространяет некая группа Phantom Squad, которая в целях шантажа использует DDoS-атаки. Взамен на разблокировку требуют 0,2 биткоина от каждой компании, что 

26 сентября 2017, 07:22
Раскрыта дата массовой атаки хакеров на крупнейшие компании мира

Раскрыта дата массовой атаки хакеров на крупнейшие компании мира

Хакерская группировка под наименованием Phantom Squad собирается осуществить массовую атаку на большие компании, которые откажутся дать ей "выкуп" в указанный срок. По данным зарубежных СМИ, такое предупреждение содержится в электронных письмах, которые кибермошенники отправляют возможным жертвам.
Одно из таких посланий 

25 сентября 2017, 02:05
«Как же вам не стыдно!»: АвтоВАЗ спровоцировал троллинг в соцсетях

«Как же вам не стыдно!»: АвтоВАЗ спровоцировал троллинг в соцсетях

Вчера, 29 августа, в официальной группе марки Lada соцсети "ВКонтакте" была опубликована фотография некоего странного интерьера, якобы похожего на доработанный салон внедорожника Lada 4x4.

Пост с лаконичной подписью Lada 4x4 вызвал настоящий флейм в комментариях, среди которых были 
30 августа 2017, 10:31
СМИ сообщили о новом виде спама в России

СМИ сообщили о новом виде спама в России

В России кибермошенники заставляют абонентов перезванивать на незнакомые номера и выслушивать рекламные сообщения. Об этом со ссылкой на сведения аналитической компании Telecom Daily информируют «Известия».
Рассылающие спам злоумышленники применяют автоматическую систему, которая осуществляет звонки и обрывает вызовы после первого гудка. 

16 августа 2017, 10:50
Осторожно, кибермошенники: с банковских карт пропало 2 миллиарда рублей

Осторожно, кибермошенники: с банковских карт пропало 2 миллиарда рублей

По итогам 5 месяцев текущего года объем хищений с банковских карт составил 1 млрд 700 млн рублей. Это на 55 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании Zecurion, специализирующейся на безопасности банковского обслуживания. Снижение 

14 июня 2017, 09:15
В США россиянин получил 4,5 года за кибермошенничество

В США россиянин получил 4,5 года за кибермошенничество

В средствах массой информации появилось сообщение о том, что россиянин Дмитрий Болороссов в Соединенных Штатах получил тюремный срок за кибермошенничество. Согласно приговору, за решеткой ему предстоит провести четыре с половиной года. Совершая свои преступные действия в Интернете, он осуществлял манипуляции 
30 сентября 2015, 02:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.