Ученые из МГУ раскрыли тайну загадочных воронок на Ямале. Как выяснилось, кратеры появились в результате взрывов природного газа, предвестниками которых оказались растущие бугры, рассказывает издание Remote Sensing.
Как поясняют специалисты, первый кратер нашли три года назад. Тогда ученые и решили понаблюдать за этапами появления воронок посредством съемки из космоса. После анализа серии снимков были созданы цифровые модели рельефа до и после возникновения воронок.
Оказалось, что незадолго до образования кратеров появились бугры от 2 до 5 метров. Скорее всего, они возникали из-за образования природного газа под толщей вечной мерзлоты. С ростом давления раздавался взрыв, и появлялась воронка.
Последний такой случай был отмечен в середине прошедшего лета. Взрыв газа, свидетелями которого оказались местные жители, сделал в земле воронку глубиной с девятиэтажное здание. Сейчас ученые работают над созданием метода диагностики и прогнозирования явлений такого рода.
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