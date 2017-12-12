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Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
В процессе масштабных экспериментов добровольцы из разных регионов мира дистанционно проходили анкетирование. Они рассказывали о своих гастрономических привычках, любимых блюдах 

12 декабря 2017, 11:26
Британский спортивный бренд выпустит суперустойчивые к износу кроссовки

Британский спортивный бренд выпустит суперустойчивые к износу кроссовки

Как напомнили специализированные издания, в свое время английские ученые приняли участие в создании уникального материала "графен" и за это изобретение семь лет назад была присуждена Нобелевская премия. Текущий год ознаменовался тем, что британский спортивный бренд inov-8 приступил к созданию модели 

12 декабря 2017, 08:08
Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
Как пояснили разработчики, суть изобретения заключается в применении незначительного электрического разряда. 

11 декабря 2017, 05:25
Ученые рассказали о поисках загадочной «планеты-убийцы» Нибиру

Ученые рассказали о поисках загадочной «планеты-убийцы» Нибиру

Точные координаты загадочной Нибиру, которая, по версии ряда астрономов, способна погубить Землю, в настоящее время неизвестны. Но это вовсе не значит, что она вообще не существует, отмечает известный канадский ученый Кори Шенкман.
Пока специалисты не смогли обнаружить гипотетическую 9-ю планету, 

11 декабря 2017, 09:32
Причину отравления 5 жителей Самары назовет СК

Причину отравления 5 жителей Самары назовет СК

В Самаре следователи начали проверку по факту госпитализации пятерых человек с признаками отравления, предположительно, газом. Как уже сообщала «ТЕРРА», пострадали трое взрослых и двое детей. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в квартире дома на улице Мориса Тореза в 
27 ноября 2017, 05:42
В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов

В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов

Во вторник, 14 ноября, более 800 домов в Тольятти останутся без газоснабжения на весь день. Причина - производство работ на газопроводе.

«14 ноября с 8:00 будет прекращена подача газа на территорию мкр. Жигулевское море (816 домов). "Средневолжской газовой компанией" запланированы работы 

13 ноября 2017, 05:03
В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме

В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме

Самарские следователи разбираются в обстоятельствах гибели четырех человек в доме на улице Ставропольской. По предварительным данным, жители двух квартир погибли от отравления угарным газом. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как уже сообщала «ТЕРРА», 
11 октября 2017, 01:16
Тысячи жителей Чапаевска остались без газа

Тысячи жителей Чапаевска остались без газа

В Чапаевске произошла авария на газопроводе. Без газа остались 1200 частных домов, в которых проживают более 8500 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о происшествии поступила в ведомство в среду, 27 сентября, около девяти часов вечера.

«Частным лицом 

28 сентября 2017, 11:44
Российские ученые собрались восстановить Ледниковый период в Сибири

Российские ученые собрались восстановить Ледниковый период в Сибири

Российские ученые хотят воссоздать природные условия эпохи Ледникового периода на территории Сибири. Конечной целью этой работы является борьба с глобальным потеплением.
Речь идет об исследованиях в режиме трехмерного моделирования. Ученые будут сопоставлять данные, полученные в процессе раскопок, с современными. В 

10 марта 2017, 05:18
Британская писательница едет в Сибирь в поисках потерянных пианино

Британская писательница едет в Сибирь в поисках потерянных пианино

Писательница из Британии София Робертс отправилась в Сибирь, чтобы изучить старинные пианино. Об этом она рассказала в недавнем интервью. В поисках раритетных инструментов, которые попадут в книгу под названием "Затерянные пианино Сибири”, литератор посетит Барнаул и Новосибирск.
В путешествии женщину 

16 января 2017, 03:01
ТГУ запустил Сибирскую сеть по изучению изменений климата Земли

ТГУ запустил Сибирскую сеть по изучению изменений климата Земли

Томский государственный университет (ТГУ) запустил работу Сибирской сети по исследованию изменений окружающей среды. В этой деятельности примут участие российские и зарубежные ученые, которые занимаются темой влияния человека на экологию Арктики и Сибири. Результатом их работы должен стать прогноз возможных последствий 

10 октября 2016, 04:50
Задержанный на границе американец приехал в Сибирь за «лучшей жизнью»

Задержанный на границе американец приехал в Сибирь за «лучшей жизнью»

Задержанный российскими пограничниками за незаконное пересечение границы гражданин Соединенных Штатов рассказал, что стремился попасть в Сибирь в поисках лучшей жизни. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре.
Инцидент случился в Карасукском районе Новосибирской области. Нарушителем оказался 

6 октября 2016, 01:40
Ученые нашли «свежие» лунные кратеры

Ученые нашли «свежие» лунные кратеры

Ведущие американские астрофизики смогли обнаружить два новых лунных кратера около южного полюса земного спутника. Сделать открытие им помог современный и мощный прибор SwRI.

С помощью современного оборудования с ультрафиолетовым излучением ученые рассмотрели то, что находится в затененных областях Луны. 
24 мая 2016, 01:38
В метеоритном кратере в Якутии найдены сверхтвердые алмазы

В метеоритном кратере в Якутии найдены сверхтвердые алмазы

Российские ученые провели исследование алмазов, обнаруженных четыре десятилетия назад в метеоритном кратере Попигай, что на территории Якутии. Выводы исследователей оказались неожиданными. Выяснилось: находка гораздо тверже обыкновенных технических алмазов и обладает рядом более выгодных характеристик. Как сообщается, эксперты уже сделали предварительную 
21 октября 2015, 03:12
Ученые: извержения супервулканов происходят практически мгновенно

Ученые: извержения супервулканов происходят практически мгновенно

Американские ученые из университета Вандербильта пришли к выводу, что спящие супервулканы, один из которых находится на территории национального парка Йеллоустон (США), представляют собой серьезную угрозу для человечества. По мнению специалистов, их извержение начинается почти мгновенно с точки зрения геологии, а 
21 октября 2015, 02:29
В Швеции геологи обнаружили огромный древний двойной кратер

В Швеции геологи обнаружили огромный древний двойной кратер

Ученые из университета Гётеборга (Швеция) нашли огромный древний двойной кратер. Его обнаружили примерно в 20 километрах от города Эстерсунда.

Кратер образовался в результате падения в одном месте двух гигантских метеоритов. Такой версии придерживаются шведские геологи. Точное время падения небесных 
13 сентября 2015, 02:48
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