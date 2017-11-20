Ученые назвали месяцы, в которые люди чаще всего разводятся Ученые из США определили месяцы, когда пары чаще всего разводятся. Недавно они обнародовали результаты своего исследования. Выяснилось, что чаще всего расставание происходит после зимних каникул или летнего отпуска.

Руководитель коллектива экспертов Джулия Брайнс с коллегами проанализировала сведения о разводах за …