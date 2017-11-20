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Материалы по теме:

Минобрнауки предлагает создать в России реестр недобросовестных родителей

Минобрнауки предлагает создать в России реестр недобросовестных родителей

Специалисты Минобрнауки РФ представили проект закона по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Информация появилась на официальном сайте нормативно-правовых актов.
По словам экспертов ведомства, в настоящее время, согласно Семейному кодексу, утратившие родительские права и аналогичные категории граждан не 

10 ноября 2017, 09:37
Ученые выяснили главные причины разводов

Ученые выяснили главные причины разводов

Специалисты из Университета Мичигана задались целью проанализировать главные причины разводов. Исследование велось на протяжении полутора десятков лет.
В процессе наблюдений за сотнями пар было установлено: в большинстве случаев инициатива по расторжению брачного союза исходила от женщин, они подавали на развод 

3 ноября 2017, 09:59
Ученые выяснили причину несчастных браков

Ученые выяснили причину несчастных браков

Группа специалистов из Соединенных Штатов и Швеции рассказала о недавнем исследовании на тему семейных разводов. Как выяснилось, наследники разведенных родителей с большой степенью вероятности могут также пережить распад семьи.
Ученые проанализировали брачные записи людей, у которых родители вынуждены были расстаться. 

6 октября 2017, 09:26
В Самаре сократилось число разводов

В Самаре сократилось число разводов

В Самарской области по итогам прошлого года сразу на 16 процентов упало число зарегистрированных браков. Тогда как количество разводов сократилось на 1 процент. Такие данные приводит Самарастат. По информации статистов, всего в регионе в 2016 году поженились 21 тысяча 500 

1 марта 2017, 12:00
Общественная палата просит Минтруд возродить производственную гимнастику

Общественная палата просит Минтруд возродить производственную гимнастику

Общественная палата (ОП) предложила Минтруду ввести существовавшую в советские времена практику 15-минутных занятий гимнастикой на рабочем месте. Первыми к новшеству могут приобщиться работники госучреждений.
В соответствующем послании на имя руководства Минтруда Общественная палата просит изучить возможность возрождения производственной гимнастики в 

1 сентября 2016, 03:03
Ученые назвали месяцы, в которые люди чаще всего разводятся

Ученые назвали месяцы, в которые люди чаще всего разводятся

Ученые из США определили месяцы, когда пары чаще всего разводятся. Недавно они обнародовали результаты своего исследования. Выяснилось, что чаще всего расставание происходит после зимних каникул или летнего отпуска.
Руководитель коллектива экспертов Джулия Брайнс с коллегами проанализировала сведения о разводах за 

22 августа 2016, 09:12
В марте в Самаре выберут новый состав городской общественной палаты

В марте в Самаре выберут новый состав городской общественной палаты

Пятилетний срок работы общественной палаты Самары подходит к концу. Уже через две недели будет выбран новый состав. Что успели сделать члены общественной палаты этого созыва и какую оценку им дают городские власти?

Деятели культуры, социальной сферы, политики, молодёжных и 
19 февраля 2016, 11:12
Общественная палата решила создать агентство по борьбе со спамом

Общественная палата решила создать агентство по борьбе со спамом

Новая структура позволит очистить истории телефонных номеров и удалить их привязку к существующим базам данных рекламных и информационных рассылок. Агентство также будет защищать номера не только от эсэмэсок рекламного содержания, но и от рекламы в мессенджерах.

Сотовые операторы пока 
10 июля 2015, 02:45
В Самаре открылось расширенное заседание Общественной палаты области

В Самаре открылось расширенное заседание Общественной палаты области

В заседании приняли участие 400 человек: представители органов исполнительной власти, главы муниципалитетов, представители общественных советов различного уровня и средств массовой информации, руководители общественных организаций. На повестке дня - приоритетные социальные задачи в 2015 году, реализация посланий президента России и губернатора 

29 января 2015, 11:55
Жителям губернии могут запретить вступать в брак больше трех раз

Жителям губернии могут запретить вступать в брак больше трех раз

В ближайшие дни соответствующая поправка в Семейный кодекс поступит на рассмотрение Госдумы. Частыми разводами в России обеспокоился ряд общественных деятелей Воронежа. Согласно документу жениться или выйти замуж в четвертый раз можно будет только по разрешению суда, которому должны быть сообщены уважительные 

28 июня 2013, 12:33
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