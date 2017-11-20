Общественная палата разработала предложения для Госдумы о ряде изменений в Семейном кодексе. Они подразумевают упрощение бракоразводного процесса. Об этом рассказали «Известия».
Если поправки примут, то указывать в Едином госреестре будут отмечать в правах на недвижимость собственность, которая находится в общем пользовании. Благодаря этому ни один из супругов не сможет реализовать ее самостоятельно.
Вместе с тем, бизнес делить не советуют — его предлагают оставлять за тем, кто им непосредственно занимается, а второй стороне предоставить денежную компенсацию. Кроме того, поправки предполагают возможность оспорить положения брачного контракта, если они кому-то будут представляться сомнительными.
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