16 августа Федеральная Антимонопольная Служба рассмотрит вопрос об отсрочке отмены национального роуминга. С такой просьбой к ведомству ранее обратился один из операторов «большой четверки», сообщают федеральные СМИ. Первоначально компании должны были выполнить требование ФАС до 13 августа или представить мотивированный отказ, но ни одна из них этого не сделала. Меж тем антимонопольщики заявляют, что роуминг будет отменен в любом случае. По их словам, «они готовы посостязаться в любой инстанции» с операторами, которые не захотят подчиниться. Ранее стало известно, что руководство «Мегафона» решило подать в суд на ФАС, так как считает, что исполнить предписание федеральной службы невозможно.
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Российские сотовые операторы не выполнили требования ФАС об отмене роуминга
До 13 августа «большая четверка» российских сотовых операторов (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) должна была отчитаться о выполнении требований Федеральной антимонопольной службы. Операторам надлежало уведомить абонентов обо всех изменениях тарифного плана за десять дней. Но в начале августа ни один …
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14 августа 2017, 12:18
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Заоблачные цены: ФАС заподозрила авиакомпании в ценовом сговоре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь» и «Якутия», заподозрив их в ценовом сговоре. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
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10 августа 2017, 03:38
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Антимонопольщики требуют отмены платы за роуминг
Стоимость сотовой связи и мобильного интернета в ближайшее время может вырасти почти на треть. Таким образом, по оценкам экспертов, большая четверка операторов попытается компенсировать издержки от отмены внутрисетевого роуминга. На такой мере сейчас настаивает Федеральная антимонопольная служба. К слову, сами …
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3 августа 2017, 08:01
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Стоимость сотовой связи и мобильного интернета может вырасти почти на треть
Стоимость сотовой связи и мобильного интернета в ближайшее время может вырасти почти на треть. Таким образом, по оценкам экспертов, большая четверка операторов попытается компенсировать издержки от отмены внутрисетевого роуминга. На такой мере сейчас настаивает Федеральная антимонопольная служба. К слову, сами …
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2 августа 2017, 05:29
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Строителей самарских дорог заподозрили в сговоре
Сотрудники ФАС выявили картельный сговор при строительстве дорог в Самарской и Ульяновской областях. В материалах фигурирует сумма в 101 миллион рублей. На некоторых объявленных в регионе аукционах между четырьмя организациями фактически не было конкуренции, сообщает издание «Государственные и муниципальные закупки». …
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2 августа 2017, 05:11
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ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении сотовых операторов
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31 июля 2017, 05:54
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Что станет с ценами после отмены роуминга?
Отмена роуминга внутри России не должна повлиять на тарифную политику сотовых операторов, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Упразднение процедуры предоставления услуг связи абонентам вне зоны обслуживания «домашних» сетей приведет к среднему росту тарифов на «доли копейки за минуту», утверждают в …
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31 июля 2017, 03:20
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Для россиян ужесточают SIM-контроль
Совет Федерации одобрил поправки в закон «О связи», которые ужесточают правила реализации SIM-карт. Теперь так называемые «идентификационные модули» будут продаваться только тем клиентам, которые предоставили либо паспорт, либо иные документы, удостоверяющие личность. Оператор при этом обязан проверить достоверность указанных сведений …
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26 июля 2017, 11:58