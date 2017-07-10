Банк России будет обладать правом блокировки сайтов структур, которые участвуют в противозаконных финансовых операциях в Сети. Об этом со ссылкой на ЦБ информируют российские агентства.
ЦБ совместно с экспертами Минкомсвязи работает над изменениями в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Поправки дадут Центробанку право выносить решения о незаконности действий финансовых организаций в Интернете. Помещать соответствующие сайты в черный список по представлению регулятора будет Роскомнадзор.
Как добавляют специалисты, дополнительные полномочия дадут возможность регулятору блокировать для пользователей в РФ ресурсы незаконных финансовых организаций, которые работают в любой юрисдикции и доменной зоне.
|
Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства
|
7 июля 2017, 09:07
|
Telegram хочет обмануть Роскомнадзор
Разработчики Telegram добавили настройку для обхода возможной блокировки. Пока она появилась только у пользователей персональных компьютеров, но в ближайшее время будет функционировать и в мобильном приложении, пишет РБК. Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил закрыть мессенджер для российских пользователей, если его руководство …
|
27 июня 2017, 07:00
|
Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время
|
23 июня 2017, 12:06
|
Роскомнадзор составил «белый список» сайтов
Роскомнадзор разослал провайдерам документ, в котором содержится список запрещенных к блокировке доменов. Речь идет об адресах ряда социальных сетей, государственных сайтов и поисковых систем.
|
8 июня 2017, 02:04
|
В России появится портал по контролю за персональными данными
К 2019 году в РФ должен появиться портал, который предоставит возможность россиянам выяснять, кто обладает их персональными данными, и ограничивать либо вовсе запрещать использование таких сведений. Появление подобного ресурса должно решить вопрос неконтролируемого сбора информации.
|
18 мая 2017, 12:02
|
Торговавший леопардами сайт заблокировали в Ульяновской области
Прокуратура Димитровграда Ульяновской области вынесла решение о блокировке интернет-страницы, где предлагали приобрести леопардов из Красной книги. В надзирающем ведомстве отметили, что, наряду с леопардами, можно было купить тонкохвостых полозов.
|
16 мая 2017, 02:18
|
В России собираются запретить обходить блокировки запрещенных сайтов
Появился законопроект, ставящий под запрет использование на территории РФ сервисы, дающие возможность обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом. Об этом рассказывают "Ведомости", ссылаясь на источники в интернет-компаниях.
|
19 апреля 2017, 03:25
|
В ближайшее время нефть может упасть в цене до 40-45 долларов за баррель
|
13 апреля 2017, 01:34
|
Банк России снизил ключевую ставку до 9,75%
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 9,75%. Решение поменять этот показатель главный регулятор принял впервые с сентября 2016 года.
|
24 марта 2017, 05:23
|
По решению Роскомнадзора блокировка сайтов будет происходить по новым правилам
Роскомнадзор принял решение изменить способ блокировки сайтов, содержащих запрещенный контент. Новая технология предусматривает наказание лишь нарушителя закона, что позволит защитить иные ресурсы, которые расположены на том же IP-адресе.
|
16 января 2017, 06:09
|
ЦБ РФ выявил 120 финансовых пирамид с начала года
|
14 октября 2016, 04:36