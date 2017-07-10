3
55
21
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                      .d8888b.   888     888  Y88b   d88P                          
                     d88P  Y88b  888     888   Y88b d88P                           
                     888    888  888     888    Y88o88P                            
  .d8888b   .d88b.   888         888     888     Y888P     888  888  888   .d88b.  
 d88P"     d8P  Y8b  888         888     888     d888b     888  888  888  d88P"88b 
 888       88888888  888    888  888     888    d88888b    888  888  888  888  888 
 Y88b.     Y8b.      Y88b  d88P  Y88b. .d88P   d88P Y88b   Y88b 888 d88P  Y88b 888 
  "Y8888P   "Y8888    "Y8888P"    "Y88888P"   d88P   Y88b   "Y8888888P"    "Y88888 
                                                                               888 
                                                                          Y8b d88P 
                                                                           "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства

Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства

Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров проинформировал журналистов, что на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей будет государственный герб. С 2016 года, напоминает он, уже вводятся в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации купюр будут 

7 июля 2017, 09:07
Telegram хочет обмануть Роскомнадзор

Telegram хочет обмануть Роскомнадзор

Разработчики Telegram добавили настройку для обхода возможной блокировки. Пока она появилась только у пользователей персональных компьютеров, но в ближайшее время будет функционировать и в мобильном приложении,  пишет РБК. Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил закрыть мессенджер для российских пользователей, если его руководство 

27 июня 2017, 07:00
Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время

Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время

Об этом предупредил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он обратился с открытым письмом к владельцу сервиса Павлу Дурову, подчеркнув, что все попытки ведомства наладить с ним контакт не увенчались успехом. От Дурова требуется заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет 

23 июня 2017, 12:06
Роскомнадзор составил «белый список» сайтов

Роскомнадзор составил «белый список» сайтов

Роскомнадзор разослал провайдерам документ, в котором содержится список запрещенных к блокировке доменов. Речь идет об адресах ряда социальных сетей, государственных сайтов и поисковых систем.
В документе перечисляются 2257 позиций. В их числе «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», видеохостинг YouTube, поисковые системы Google 

8 июня 2017, 02:04
В России появится портал по контролю за персональными данными

В России появится портал по контролю за персональными данными

К 2019 году в РФ должен появиться портал, который предоставит возможность россиянам выяснять, кто обладает их персональными данными, и ограничивать либо вовсе запрещать использование таких сведений. Появление подобного ресурса должно решить вопрос неконтролируемого сбора информации.
Ввод сервиса будет курировать Роскомнадзор. 

18 мая 2017, 12:02
Торговавший леопардами сайт заблокировали в Ульяновской области

Торговавший леопардами сайт заблокировали в Ульяновской области

Прокуратура Димитровграда Ульяновской области вынесла решение о блокировке интернет-страницы, где предлагали приобрести леопардов из Красной книги. В надзирающем ведомстве отметили, что, наряду с леопардами, можно было купить тонкохвостых полозов.
Между тем, торговля подобными животными находится вне закона. А содержание их 

16 мая 2017, 02:18
В России собираются запретить обходить блокировки запрещенных сайтов

В России собираются запретить обходить блокировки запрещенных сайтов

Появился законопроект, ставящий под запрет использование на территории РФ сервисы, дающие возможность обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом. Об этом рассказывают "Ведомости", ссылаясь на источники в интернет-компаниях.
Как отмечается, автором проекта является Роскомнадзор. Суть инициативы - обязать анонимайзеры и VPN-сервисы 

19 апреля 2017, 03:25
В ближайшее время нефть может упасть в цене до 40-45 долларов за баррель

В ближайшее время нефть может упасть в цене до 40-45 долларов за баррель

В ближайшее время нефть может снова упасть в цене, причем сильно - до 40-45 долларов за баррель. Для сравнения, сейчас она торгуется в диапазоне 50-60. Сегодня утром за бочку давали 55, 8 долларов.
Эту тему в четверг обсуждали на Форуме 

13 апреля 2017, 01:34
Банк России снизил ключевую ставку до 9,75%

Банк России снизил ключевую ставку до 9,75%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 9,75%. Решение поменять этот показатель главный регулятор принял впервые с сентября 2016 года.
Совет директоров ЦБ отмечает, что инфляция замедляется даже быстрее, чем прогнозировалось, восстанавливается экономическая активность. Глава минэконома Максим 

24 марта 2017, 05:23
По решению Роскомнадзора блокировка сайтов будет происходить по новым правилам

По решению Роскомнадзора блокировка сайтов будет происходить по новым правилам

Роскомнадзор принял решение изменить способ блокировки сайтов, содержащих запрещенный контент.  Новая технология предусматривает наказание лишь нарушителя закона, что позволит защитить иные ресурсы, которые расположены на том же IP-адресе.
Отметим, что ранее блокировке подвергались сразу все  порталы, имеющие одинаковую интернет-прописку. Учитывая, 

16 января 2017, 06:09
ЦБ РФ выявил 120 финансовых пирамид с начала года

ЦБ РФ выявил 120 финансовых пирамид с начала года

Банк России в третьем квартале 2016 года раскрыл около 30 финансовых пирамид. За период с января эта цифра достигла 120. Об этом рассказывают сегодня отечественные СМИ со ссылкой на руководителя Главного управления ЦБ России по противодействию недобросовестным практикам на открытом 

14 октября 2016, 04:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна