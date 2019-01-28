|
Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги
|
28 января 2019, 03:31
|
Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет
|
25 января 2019, 02:41
|
"Московский" пытаются признать банкротом
ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые …
|
24 января 2019, 09:33
|
Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией
Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно …
|
23 января 2019, 04:08
|
Как в Самаре меняются цены на продукты
|
11 января 2019, 09:25
|
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
|
25 декабря 2018, 10:07
|
В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?
Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня …
|
17 декабря 2018, 06:17
|
Что ждет российскую экономику в ближайшее время?
|
7 декабря 2018, 10:25
|
Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата
|
1 октября 2018, 12:05
|
45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости
|
25 августа 2018, 11:15
|
Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель
Опубликован рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Первую позицию занял музыкант, сооснователь The Beatles Пол Маккартни. Его общее с супругой Нэнси Шевелл состояние превысило $1,1 млрд. На второй строчке расположился композитор Эндрю Ллойд Уэббер, уступающий чете Маккартни на $100 млн. Почетная …
|
10 мая 2018, 09:28
Мы Вам перезвоним!