Как в Самаре меняются цены на продукты По данным Самарастата, с 24 декабря по 9 января больше всего поднялись в цене овощи. Так, килограмм огурцов стал дороже на 20 процентов, помидоров - на 14, белокочанной капусты - на 12, моркови - на 11, репчатого лука - на …